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Не только питание и спорт: неожиданные причины, из-за которых вы набираете вес

5:39
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Кажется, что вы ничего не изменяли в своем питании и уровне активности, но вес продолжает расти? Возможно, дело не в вас, а в других, менее очевидных факторах, о которых многие даже не подозревают. Давайте разберемся, что еще может влиять на набор веса.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

1. Недостаток сна: неожиданная причина набора веса

Мало кто из нас осознает, как сильно недосып влияет на наш организм. Недостаток сна не только снижает уровень энергии, но и нарушает гормональный баланс. Это может привести к тому, что вы чувствуете голод, даже если только что поели.

  • Гормоны: Когда не хватает сна, уровень гормонов, отвечающих за аппетит (например, грелин и лептин), выходит из равновесия. Это приводит к тому, что вам хочется больше есть, и вы чувствуете себя менее сытым после еды.
  • Поздние перекусы: Кроме того, поздние ночные перекусы тоже добавляют лишние калории, а поздний прием пищи может быть особенно опасен для фигуры.

2. Стресс: как "гормон стресса" способствует увеличению веса

Стресс — это не только моральная нагрузка, но и физический процесс, который активно влияет на набор веса. Когда вы находитесь в стрессе, ваш организм начинает вырабатывать кортизол, который напрямую связан с увеличением аппетита.

  • Кортизол и аппетит: Кортизол стимулирует желание съесть что-то "вкусненькое" — часто это высококалорийная пища, что создает "питательную" среду для лишних килограммов.
  • Комфортная еда: Во время стресса многие люди склонны заедать проблему, что приводит к еще большему увеличению веса.

3. Лекарства и увеличение веса: что вы не знали

Некоторые лекарства могут вызвать непредсказуемые побочные эффекты, в том числе увеличение веса. Вот несколько препаратов, которые могут повлиять на вашу фигуру:

  • Антидепрессанты: Некоторые антидепрессанты могут привести к увеличению веса. Это происходит не только из-за изменений аппетита, но и потому, что при лечении депрессии человек начинает чувствовать себя лучше и больше есть.
  • Стероиды: Противовоспалительные препараты, такие как преднизолон, могут вызвать задержку жидкости и повысить аппетит, что в свою очередь приводит к набору веса. Также бывает, что жир откладывается в неожиданных местах, например, в области лица или шеи.

4. Гипотиреоз: когда замедляется обмен веществ

Гормоны щитовидной железы регулируют ваш метаболизм. Если щитовидка не вырабатывает достаточно гормонов, обмен веществ замедляется, и вы начинаете набирать вес. Признаки гипотиреоза включают усталость, холод и увеличение веса без явных причин.

Лечение: Лекарства, корректирующие уровень гормонов, могут частично вернуть вас к норме и помочь в контроле за весом.

5. Менопауза: не все связано с гормонами

Многие женщины сталкиваются с набором веса в период менопаузы. Однако, несмотря на изменения гормонов, это не всегда основная причина. С возрастом метаболизм замедляется, и вы начинаете сжигать меньше калорий. Снижение физической активности также играет свою роль.

Изменения в фигуре: При менопаузе жир начинает скапливаться вокруг талии, а не на бедрах и бедрах, что делает фигуру более "квадратной".

6. Синдром Кушинга: когда гормоны работают против вас

Если вы часто принимаете стероиды для лечения астмы или артрита, вы можете столкнуться с синдромом Кушинга. Это состояние, при котором уровень кортизола в организме слишком высок, что вызывает увеличение веса и другие проблемы.

Тело под влиянием гормонов: Увеличение жира происходит в области лица, шеи, верхней части спины и талии.

7. СПКЯ: как гормональный дисбаланс ведет к набору веса

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это еще одна частая причина прибавки в весе у женщин. Женщины с СПКЯ имеют повышенную устойчивость к инсулину, что может привести к накоплению жира, особенно в области живота.

8. Отказ от курения: небольшая прибавка в весе

Если вы бросили курить, возможно, вы заметили небольшую прибавку в весе. Но это не так страшно, как может показаться. В среднем люди набирают до 5 кг после отказа от сигарет.

Что происходит: Когда вы бросаете курить, ваше тело начинает восстанавливать нормальный обмен веществ, а аппетит временно может увеличиться. Однако это временно, и через несколько недель вы начнете чувствовать себя лучше, а лишний вес уйдет.

Что делать, если вы набираете вес?

  • Не прекращайте прием лекарств без консультации с врачом. Это может быть опасно для вашего здоровья.
  • Не сравнивайте себя с другими. У каждого человека реакция на препараты индивидуальна.
  • Не паникуйте. Если причина в задержке жидкости, это может быть временным явлением, которое исчезнет, как только вы прекратите принимать препараты или нормализуете здоровье.
  • Обсудите с врачом смену препарата, если его побочные эффекты вам мешают.
  • Поддерживайте активность и следите за питанием, чтобы стимулировать метаболизм.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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