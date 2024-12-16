Не только питание и спорт: неожиданные причины, из-за которых вы набираете вес

Кажется, что вы ничего не изменяли в своем питании и уровне активности, но вес продолжает расти? Возможно, дело не в вас, а в других, менее очевидных факторах, о которых многие даже не подозревают. Давайте разберемся, что еще может влиять на набор веса.
1. Недостаток сна: неожиданная причина набора веса
Мало кто из нас осознает, как сильно недосып влияет на наш организм. Недостаток сна не только снижает уровень энергии, но и нарушает гормональный баланс. Это может привести к тому, что вы чувствуете голод, даже если только что поели.
2. Стресс: как "гормон стресса" способствует увеличению веса
Стресс — это не только моральная нагрузка, но и физический процесс, который активно влияет на набор веса. Когда вы находитесь в стрессе, ваш организм начинает вырабатывать кортизол, который напрямую связан с увеличением аппетита.
3. Лекарства и увеличение веса: что вы не знали
Некоторые лекарства могут вызвать непредсказуемые побочные эффекты, в том числе увеличение веса. Вот несколько препаратов, которые могут повлиять на вашу фигуру:
4. Гипотиреоз: когда замедляется обмен веществ
Гормоны щитовидной железы регулируют ваш метаболизм. Если щитовидка не вырабатывает достаточно гормонов, обмен веществ замедляется, и вы начинаете набирать вес. Признаки гипотиреоза включают усталость, холод и увеличение веса без явных причин.
Лечение: Лекарства, корректирующие уровень гормонов, могут частично вернуть вас к норме и помочь в контроле за весом.
5. Менопауза: не все связано с гормонами
Многие женщины сталкиваются с набором веса в период менопаузы. Однако, несмотря на изменения гормонов, это не всегда основная причина. С возрастом метаболизм замедляется, и вы начинаете сжигать меньше калорий. Снижение физической активности также играет свою роль.
Изменения в фигуре: При менопаузе жир начинает скапливаться вокруг талии, а не на бедрах и бедрах, что делает фигуру более "квадратной".
6. Синдром Кушинга: когда гормоны работают против вас
Если вы часто принимаете стероиды для лечения астмы или артрита, вы можете столкнуться с синдромом Кушинга. Это состояние, при котором уровень кортизола в организме слишком высок, что вызывает увеличение веса и другие проблемы.
Тело под влиянием гормонов: Увеличение жира происходит в области лица, шеи, верхней части спины и талии.
7. СПКЯ: как гормональный дисбаланс ведет к набору веса
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это еще одна частая причина прибавки в весе у женщин. Женщины с СПКЯ имеют повышенную устойчивость к инсулину, что может привести к накоплению жира, особенно в области живота.
8. Отказ от курения: небольшая прибавка в весе
Если вы бросили курить, возможно, вы заметили небольшую прибавку в весе. Но это не так страшно, как может показаться. В среднем люди набирают до 5 кг после отказа от сигарет.
Что происходит: Когда вы бросаете курить, ваше тело начинает восстанавливать нормальный обмен веществ, а аппетит временно может увеличиться. Однако это временно, и через несколько недель вы начнете чувствовать себя лучше, а лишний вес уйдет.
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