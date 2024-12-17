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Топ модных ошибок при выборе верхней одежды и как их исправить

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Правильно подобранная верхняя одежда способна подчеркнуть достоинства фигуры и завершить стильный образ. Но ошибки при выборе могут испортить весь внешний вид, даже если остальные элементы наряда безупречны. Разберём самые распространённые промахи при подборе верхней одежды, которых следует избегать, чтобы выглядеть безупречно.

Коричневая сумка
Фото: flickr.com by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Коричневая сумка

Неподходящий размер

Одна из самых распространённых ошибок — выбор слишком тесной или слишком свободной верхней одежды. Слишком маленький размер сковывает движения, а слишком большой добавляет объём там, где это совсем не нужно. Выбирайте вещи, которые сидят по фигуре и подчёркивают силуэт.

Неправильная длина

Укороченные куртки или пальто могут не подойти людям с определённым типом фигуры, делая их визуально короче. В то же время, слишком длинная одежда может смотреться громоздко. Ориентируйтесь на свой рост и пропорции, чтобы выбрать идеальную длину.

Пренебрежение качеством ткани

Дешёвые материалы быстро теряют внешний вид, добавляя наряду неопрятности. Выбирайте качественные ткани, которые не только выглядят дорого, но и хорошо держат форму.

Несоответствие стилю

Попытки сочетать спортивную куртку с классическими вещами — верный способ испортить образ. Подбирайте верхнюю одежду в соответствии с вашим гардеробом.

Игнорирование цвета

Неподходящий оттенок верхней одежды может сделать кожу бледной или нарушить цветовой баланс всего образа. Отдавайте предпочтение оттенкам, которые сочетаются с вашим цветотипом.

Избегайте этих ошибок, и ваша верхняя одежда станет стильным акцентом, а не слабым звеном в образе.

Уточнения

Верхняя одежда — группа товаров, объединённых по общему признаку «предметы одежды для ношения на улице».

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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