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Макияж, который скрывает усталость и делает образ неотразимым

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Иногда усталость отражается на нашем взгляде, делая его тусклым и уставшим. Но правильный макияж способен творить чудеса, освежая лицо и скрывая следы недосыпа. Освойте несколько простых техник, чтобы всегда выглядеть отдохнувшей и полной энергии.

Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз
Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org
Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз

Увлажнение кожи вокруг глаз

Начните с подготовки кожи. Увлажняющий крем с кофеином или гиалуроновой кислотой устранит отёки и разгладит мелкие морщинки. Наносите средство лёгкими похлопывающими движениями, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить тёмные круги.

Светоотражающий консилер для маскировки

Выбирайте консилер с лёгкой текстурой и светоотражающими частицами. Наносите его в области под глазами в виде треугольника, растушёвывая кистью или подушечками пальцев. Это придаст коже свежий и сияющий вид.

Правильный акцент на глаза

  1. Используйте тени светлых оттенков. Бежевые и персиковые тона освежают взгляд и делают его более открытым.
  2. Подчеркните линию роста ресниц. Тонкая стрелка или мягкая растушёвка карандаша придадут глазам выразительность.
  3. Нанесите тушь. Используйте щипцы для ресниц и нанесите объёмную тушь, чтобы сделать взгляд ярче.

Добавьте румяна и хайлайтер

Нежные розовые или персиковые румяна оживят лицо, а хайлайтер на скулах и во внутреннем уголке глаз добавит сияния.

Следуйте этим советам, чтобы создать эффект свежести и скрыть усталость. Такой макияж сделает ваш взгляд неотразимым, а образ — гармоничным и ухоженным.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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