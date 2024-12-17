Какие ингредиенты в креме для лица могут вызвать раздражение кожи и акне?

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При выборе крема для лица важно знать, что не все компоненты безопасны для кожи. Некоторые из них могут привести к раздражениям, высыпаниям и даже долгосрочным проблемам. Рассказываем о трёх опасных ингредиентах в косметике, которых лучше избегать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

1. Силиконы

Силиконы часто встречаются в косметике благодаря их способности придавать коже гладкость и увлажнять её. Однако их использование может привести к забиванию пор, что вызывает акне и комедоны. Кроме того, силиконы образуют плотную плёнку, которая мешает коже дышать и затрудняет её восстановительные процессы.

2. Спирт

В некоторых кремах содержатся спирты для быстрой впитываемости и создания лёгкой текстуры. Однако избыточное количество спирта может пересушивать кожу, нарушая её естественный защитный барьер. Это делает дерму более уязвимой, вызывая раздражение, покраснение и дискомфорт.

3. Консервант парабен

Парабены добавляют в косметику для увеличения её срока хранения. Тем не менее, их использование может приводить к аллергическим реакциям и раздражению кожи. Кроме того, научные исследования связывают парабены с нарушением гормонального баланса и возможными долгосрочными последствиями для здоровья.

Выбирайте косметику тщательно, обращая внимание на состав. Заботьтесь о своей коже, и она отплатит вам здоровьем и сиянием.

Уточнения

Силико́ны — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R 2 SiO] n , где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).



Парабены — сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко используемые в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам.



Спирты́ — органические соединения, содержащие одну или более гидроксильных групп (гидроксил, −OH), непосредственно связанных с насыщенным (находящимся в состоянии sp³-гибридизации) атомом углерода.



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