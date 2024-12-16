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Создайте эффект естественного загара и сияния с хайлайтером и бронзатором

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Хайлайтер и бронзатор — ключевые элементы в макияже, которые создают эффект естественного и здорового сияния кожи. Мы расскажем, как грамотно использовать эти средства, чтобы выделить контуры лица и придать ему яркость и выразительность.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Как использовать хайлайтер?

Хайлайтер придаёт лицу освежающий и сияющий вид, создавая эффект подсвеченной кожи. Наносите хайлайтер на верхнюю часть скул, под брови, в уголки глаз и на спинку носа. Для естественного результата используйте синтетическую кисть или пальцы, растушевывая средство аккуратными движениями. Выбирайте оттенок хайлайтера в зависимости от тона кожи: холодные оттенки подойдут светлой коже, а тёплые — смуглой.

Как использовать бронзатор?

Бронзатор помогает создать эффект естественного сияющего загара. Наносите его в тех местах, где солнце естественно касается кожи — виски, скулы, лоб и подбородок. Используйте мягкую кисть и растушевывайте продукт круговыми движениями для достижения естественного эффекта. Главное — не переборщить, чтобы не создать резких и ненатуральных границ.

Сочетание хайлайтера и бронзатора

Чтобы добиться идеального сияния, сочетайте хайлайтер и бронзатор. Нанесите бронзатор сначала для создания базы, а затем хайлайтер для финального акцента. Такой подход позволит достичь естественного эффекта сияющей кожи.

Используйте хайлайтер и бронзатор в макияже и наслаждайтесь здоровым и сияющим видом кожи!

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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