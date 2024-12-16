Развеяны мифы о различных методах похудения! Научная точка зрения

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Действительно ли диеты работают

Согласно многочисленным исследованиям, диеты не приводят к долгосрочному снижению веса у большинства людей.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интервальное голодание

Статистика показывает, что почти у всех людей, которые худеют с помощью диет, наблюдается повторный набор веса, но в 2 и более раз больше.

Почему диеты не эффективны и не работают

Диеты не работают, потому что они основаны на ограничении калорий. Это приводит к замедлению метаболизма и снижению гормона, который отвечает за чувство сытости у человека.

Поэтому во время или после диеты человек не только чувствует себя более голодным, но и с меньшей вероятностью будет чувствовать себя сытым или удовлетворенным тем, что он ест.

Поэтому из-за постоянного неправильного питания часто могут происходить срывы и переедание.

Исследования также показывают, что люди, сидящие на диете, набирают вес независимо от того, следуют ли они своей диете или программе упражнений.

Диеты также наносят вред психическому здоровью человека. Недостаток калорий и разнообразия пищи может привести к недостатку необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. Нарушается сон, когнитивные функции, продуктивность, появляется раздражительность и хроническая усталость.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.