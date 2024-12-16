Развеяны мифы о различных методах похудения! Научная точка зрения

Согласно многочисленным исследованиям, диеты не приводят к долгосрочному снижению веса у большинства людей.
Статистика показывает, что почти у всех людей, которые худеют с помощью диет, наблюдается повторный набор веса, но в 2 и более раз больше.
Диеты не работают, потому что они основаны на ограничении калорий. Это приводит к замедлению метаболизма и снижению гормона, который отвечает за чувство сытости у человека.
Поэтому во время или после диеты человек не только чувствует себя более голодным, но и с меньшей вероятностью будет чувствовать себя сытым или удовлетворенным тем, что он ест.
Поэтому из-за постоянного неправильного питания часто могут происходить срывы и переедание.
Исследования также показывают, что люди, сидящие на диете, набирают вес независимо от того, следуют ли они своей диете или программе упражнений.
Диеты также наносят вред психическому здоровью человека. Недостаток калорий и разнообразия пищи может привести к недостатку необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. Нарушается сон, когнитивные функции, продуктивность, появляется раздражительность и хроническая усталость.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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