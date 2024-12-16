Как кофе влияет на волосы? Важно знать каждой девушке

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С одной стороны, кофеин, содержащийся в напитке, способствует стимуляции притока крови к коже головы и активации волосяных фолликулов, что ускоряет рост волос и улучшает их общее состояние. Однако чрезмерное употребление кофе может оказать противоположный эффект.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе

Кофеин способен накапливаться в корнях волос, что может затруднить доставку питательных веществ к волосяным фолликулам, приводя со временем к ухудшению качества и истончению волос. Кроме того, кофеин может повлиять на гормональный баланс, снижая активность гормонов, отвечающих за предотвращение облысения и стимулирование роста волос.

Повышенное потребление кофеина может также вызывать спазм кровеносных сосудов в коже головы, нарушая работу сальных желез и способствуя выпадению волос. Постоянный прием кофеина ведет к увеличению уровня кортизола — гормона стресса, что усугубляет процессы старения кожи и может приводить к ее истончению и обезвоживанию.

Для минимизации негативного воздействия кофе на организм специалисты рекомендуют начинать день со стакана воды до употребления кофе, чтобы поддерживать водный баланс и уменьшить стрессовые эффекты кофеина. Также важно помнить, что кофе не влияет на цвет лица и не провоцирует появление прыщей, даже при добавлении сахара или шоколада — это всего лишь распространенное заблуждение без научного подтверждения.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.





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