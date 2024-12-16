Как помочь волосам, которые становятся жирными уже на следующий день

Прежде чем искать волшебное средство для помощи вашим волосам, убедитесь, что проблема действительно существует. Если ваши волосы быстро становятся жирными, возможно, у вас повышенная склонность к жирности кожи головы. Это может быть связано с гормональными изменениями, заболеваниями эндокринной системы или неправильным питанием.
Чтобы помочь своим волосам, попробуйте следующие советы:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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