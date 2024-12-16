Как помочь волосам, которые становятся жирными уже на следующий день

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Прежде чем искать волшебное средство для помощи вашим волосам, убедитесь, что проблема действительно существует. Если ваши волосы быстро становятся жирными, возможно, у вас повышенная склонность к жирности кожи головы. Это может быть связано с гормональными изменениями, заболеваниями эндокринной системы или неправильным питанием.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Чтобы помочь своим волосам, попробуйте следующие советы:

Выбирайте шампуни и кондиционеры для жирных волос, содержащие абсорбирующие и подсушивающие ингредиенты, такие как глина, цинк или растительные экстракты. Мойте волосы утром, так как сальные железы более активны ночью. Используйте успокаивающие шампуни для чувствительной кожи головы, если есть раздражение или зуд. Откажитесь от слишком концентрированных и питательных уходовых средств, отдавая предпочтение лёгким маскам и сывороткам. Сократите использование укладочных средств и сухого шампуня. Снизьте температуру при укладке феном и другими горячими инструментами. Делайте пилинг кожи головы для удаления загрязнений и отшелушивания омертвевших клеток.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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