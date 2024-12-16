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Пять несложных шагов к густым и плотным волосам зимой

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Снежные зимние дни часто воспринимаются как идеальное время для занятий спортом и заботы о фигуре. Однако зима также подходит для ухода за волосами. Пока ваши локоны не страдают от палящего солнца и солёной морской воды, самое время позаботиться об их здоровье и красоте.

Красивая женщина зимой
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина зимой

Вот несколько советов, которые помогут сделать ваши волосы густыми и крепкими в зимний период.

  1. Улучшите кровообращение кожи головы. Используйте пилинг или скраб и специальный массажер для стимуляции фолликулов и активации роста волос.
  2. Применяйте натуральные масла. Наносите масло на волосы перед мытьём головы и оставляйте на 10-15 минут, затем смывайте шампунем.
  3. Добавьте в уход пептиды. Они укрепляют волосы и делают их более прочными.
  4. Защищайте волосы от термического воздействия. Используйте спреи, кремы и масла для кончиков волос.
  5. Соблюдайте баланс КБЖУ. Правильное питание играет не менее важную роль в здоровье волос, чем грамотный уход за ними.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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