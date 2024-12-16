Пять несложных шагов к густым и плотным волосам зимой

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Снежные зимние дни часто воспринимаются как идеальное время для занятий спортом и заботы о фигуре. Однако зима также подходит для ухода за волосами. Пока ваши локоны не страдают от палящего солнца и солёной морской воды, самое время позаботиться об их здоровье и красоте.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина зимой

Вот несколько советов, которые помогут сделать ваши волосы густыми и крепкими в зимний период.

Улучшите кровообращение кожи головы. Используйте пилинг или скраб и специальный массажер для стимуляции фолликулов и активации роста волос. Применяйте натуральные масла. Наносите масло на волосы перед мытьём головы и оставляйте на 10-15 минут, затем смывайте шампунем. Добавьте в уход пептиды. Они укрепляют волосы и делают их более прочными. Защищайте волосы от термического воздействия. Используйте спреи, кремы и масла для кончиков волос. Соблюдайте баланс КБЖУ. Правильное питание играет не менее важную роль в здоровье волос, чем грамотный уход за ними.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.