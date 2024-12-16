Пять несложных шагов к густым и плотным волосам зимой

Снежные зимние дни часто воспринимаются как идеальное время для занятий спортом и заботы о фигуре. Однако зима также подходит для ухода за волосами. Пока ваши локоны не страдают от палящего солнца и солёной морской воды, самое время позаботиться об их здоровье и красоте.
Вот несколько советов, которые помогут сделать ваши волосы густыми и крепкими в зимний период.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
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