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Модный аксессуар, который спасет вас от холода

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Манишка снова в моде и становится не только стильным, но и практичным аксессуаром для зимнего сезона.

Девушка с покупками
Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с покупками

Этот универсальный элемент гардероба защищает от холода и добавляет индивидуальности любому образу. Узнаем, какие манишки актуальны зимой 2024-2025 и как их носить.

Почему манишка снова в тренде

Манишка — это удобный альтернативный вариант шарфа, который не добавляет объем и не мешает под верхней одеждой.

Тренд на осознанное потребление и универсальность сделал этот аксессуар популярным, ведь манишка способна преобразить базовые вещи без необходимости покупать новые свитера или пальто.

Топ-5 модных манишек зимы 2024-2025

Серые манишки

Сдержанные оттенки серого — от пепельного до графитового — подходят для минималистичных и элегантных образов. Такие манишки гармонируют с пальто, пуховиками и даже трикотажными платьями, визуально удлиняя шею и создавая монохромные аутфиты.

Белые и бежевые (стиль "олд мани")

Светлые оттенки манишек добавляют изысканности и уютного настроения. Белые модели идеально освежают лицо, а бежевые прекрасно сочетаются с зимней верхней одеждой, создавая мягкий, гармоничный образ.

Красные акценты

Манишки ярких оттенков добавляют энергии зимним лукам. Сочетайте красные аксессуары с нейтральными цветами — черным, серым или белым, чтобы создать стильный акцент, не перегружая образ.

Плюшевые манишки

Мягкие и уютные, такие модели напоминают популярные шубки-чебурашки. Они создают ощущение тепла и комфорта, идеально вписываясь как в повседневный, так и в расслабленный стиль.

Оригинальные манишки

Необычные дизайны — с рюшами, косами, плетениями или винтажными элементами — станут фэшн-заявлением. Такие манишки добавляют текстурности и делают образ более интересным, даже если вы придерживаетесь делового дресс-кода.

Как выбрать идеальную манишку

  • Материал: Отдавайте предпочтение натуральным тканям, таким как шерсть, меринос или кашемир.
  • Фактура: Зимняя манишка должна быть плотной, чтобы защитить от холода, но мягкой, чтобы не раздражать кожу.
  • Цвет: Универсальные оттенки — серый, белый, бежевый — легко комбинируются с любыми вещами. Акцентные цвета подходят для добавления ярких деталей в спокойные образы.

Манишка — это простой способ добавить стиль и комфорт в зимний гардероб. Выбирайте ту, что лучше всего соответствует вашему образу жизни и стилю!

Уточнения

Мани́шка ("нагрудник", от итал. manica - "рукав" либо пол. manyż - "косметика" либо от древнерусск. "манить") — нагрудная вставка с воротничком в мужской и женской одежде, которая видна в вырезе жилета, фрака или дамского платья и имитирует сорочку. ой одежды.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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