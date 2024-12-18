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Этот аксессуар делает любой образ эффектным: тренд из 90-х снова на пике моды

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Ободки снова в моде! Этот универсальный аксессуар не только добавляет изюминку любому образу, но и избавляет от необходимости долго укладывать волосы. Варианты на любой вкус — от минималистичных до ярких и нарядных.

Девушка с яблоком
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с яблоком

Ободок с украшениями

Для вечерних мероприятий выбирайте ободки, декорированные жемчугом, стразами или металлизированными элементами. Они добавят блеска даже простому наряду и отлично смотрятся как с прямыми, так и с волнистыми волосами.

Широкий минималистичный ободок

Однотонные ободки в лаконичном стиле — идеальный выбор для повседневных образов. Они хорошо смотрятся с бежевыми костюмами, белыми рубашками и другими нейтральными нарядами.

Узкий ободок с пучком

Используйте узкий ободок, чтобы зафиксировать низкий пучок или объемную косу. Для сложных плетений можно создать иллюзию ободка, заплетя волосы вдоль линии роста. Это добавит аккуратности без лишних аксессуаров.

Спортивный ободок

Мягкие ободки или повязки на голову не только убирают волосы с лица, но и делают образ более динамичным. Их можно носить не только для занятий спортом, но и сочетать с офисными вещами для создания стильного контраста.

Ободок с ажурным плетением

Текстурные ободки из бархата, велюра или с ажурным плетением добавляют объема прическе. Они идеально подходят для распущенных волос или мягких локонов, становясь главной изюминкой образа.

Бохо-ободок с цветами

Для романтического настроения выбирайте ободки с цветами или этническим плетением. Они прекрасно дополнят легкие платья и непринужденные образы. Если ободка нет под рукой, платок может стать отличной заменой.

Объемный ободок

Объемные ободки делают даже простую укладку более эффектной. Зализанный низкий пучок или хвост в сочетании с таким аксессуаром подойдет для мероприятий с официальным дресс-кодом.

Ободки — это универсальный аксессуар, который добавляет стиль без лишних усилий. Они подойдут для любой ситуации: от повседневного образа до вечернего выхода.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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