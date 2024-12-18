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Что делать, если лицо покраснело: лучшие способы снять раздражение

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Краснота на лице может появиться по разным причинам — от жары и стресса до неправильного крема или интенсивной тренировки.

Девушка
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Если причина не связана с серьезными кожными заболеваниями, такими как розацеа, проблему можно решить в домашних условиях. Вот четыре лайфхака, которые помогут вернуть коже естественный цвет.

Используйте капли для глаз

Капли с тетризолином, обычно предназначенные для снятия покраснения глаз, работают и на коже. Они сужают сосуды, уменьшая покраснение.

Достаточно смешать пару капель с увлажняющим кремом и нанести на проблемные зоны, такие как воспаления или раздраженные участки.

Приложите холодный компресс

Холод уменьшает приток крови, сужая сосуды, что помогает быстро снять красноту. Заверните лед в ткань или используйте холодный пакет, приложив его к лицу на 10-15 минут.

Такой компресс также помогает успокоить кожу после активного воздействия.

Попробуйте розовую воду

Розовая вода известна своими успокаивающими свойствами. Смочите мягкую ткань или ватный диск в розовой воде и приложите к лицу на 10–15 минут.

Если хотите приготовить розовую воду самостоятельно, используйте свежие лепестки роз, выращенные без химии, и следуйте простому рецепту:

  • Залейте лепестки небольшим количеством питьевой воды.
  • Вскипятите, уменьшите огонь и дождитесь, пока лепестки поблекнут.
  • Остудите, процедите и храните жидкость в холодильнике.

Сделайте маску из овсянки

Коллоидная овсянка (измельченные в порошок овсяные хлопья) обладает противовоспалительными и увлажняющими свойствами. Чтобы снять покраснение, сварите овсянку, дайте ей остыть, нанесите на лицо на 10–15 минут, а затем смойте прохладной водой.

Борьба с покраснением лица не требует сложных средств — достаточно иметь под рукой капли для глаз, лед, розовую воду или овсянку. Эти простые методы помогут успокоить кожу и вернуть ей здоровый вид.

Уточнения

Овся́нка - каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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