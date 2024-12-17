От обесцвеченных до кустистых: главные тренды бровей наступающего года

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на брови продолжает меняться, и 2025 год не станет исключением. От обесцвеченных до небрежных «кустистых» бровей — тренды нового сезона удивляют своим разнообразием.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка смывает макияж

Тренды бровей 2025 года

Обесцвеченные брови

Этот тренд продолжает набирать популярность среди тех, кто любит привлекать внимание. Обесцвеченные брови создают эффект легкости и отлично смотрятся на светлой коже.

Брови-перья

Нестандартная укладка волосков в разных направлениях. Волоски можно разделить по горизонтали или вертикали, создавая эффект перьев.

Цветные брови

Смелое решение для ярких образов. Выбирайте оттенки, которые подчеркнут цвет глаз и гармонируют с макияжем.

Тонкие брови

Вдохновленные 2000-ми, брови-«ниточки» подходят для девушек с вытянутым овалом лица, но требуют осторожности при выборе формы.

Небрежные брови

Максимальная естественность: никаких гелей и укладок, только свободные линии. Этот тренд обещает стать символом расслабленности и естественности.

Перманентный макияж: естественность в тренде

Современные техники перманентного макияжа, такие как пудровое напыление, микроблейдинг и комбинированный подход, позволяют добиться естественного и гармоничного результата.

Эти методы помогут создать идеальную форму и избавить от ежедневной необходимости укладывать брови.

Преимущества перманентного макияжа

Экономия времени : результат держится несколько месяцев.

: результат держится несколько месяцев. Долговечность : сохраняет форму и цвет при любых условиях.

: сохраняет форму и цвет при любых условиях. Уверенность: помогает справиться с редкими и асимметричными бровями.

Перья, ниточки или кустистые линии — мода на брови в 2025 году обещает быть многогранной, но главное правило остается неизменным: выбирайте то, что подчеркнет вашу индивидуальность и красоту.

Уточнения

Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.[уточнить]



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