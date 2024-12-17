Кидкор: детские мотивы в мире взрослой моды

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Яркие комбинезоны, мультяшные принты и аксессуары в виде игрушек — детская эстетика стремительно захватывает мир взрослой моды.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain одежда

Это новое течение называется "кидкор", и оно не только возвращает нас в детство, но и переосмысливает его через призму современной стильной жизни.

Что такое кидкор

Термин "кидкор" (kidcore) объединяет детские мотивы и элементы взрослого стиля. Это яркая, немного наивная эстетика, вдохновленная мультфильмами, игрушками и модой 90-х — начала 2000-х.

Первые признаки тренда появились в 2019 году, но в 2024 году он достиг пика популярности: даже консервативные бренды добавляют элементы детской эстетики в свои коллекции.

Основные черты стиля

Яркие цвета : сочный розовый, голубой, мятный, лимонный — чем больше оттенков, тем лучше.

: сочный розовый, голубой, мятный, лимонный — чем больше оттенков, тем лучше. Детские принты : мультяшные герои, сердечки, радуги, облака.

: мультяшные герои, сердечки, радуги, облака. Необычные аксессуары: плюшевые сумки, носки с рюшами, обувь с объемным декором.

Как носить кидкор

Главное правило — баланс. Яркую футболку с принтом можно сочетать с классическим костюмом, а платье с воланами — с массивными кроссовками. Такой подход позволит выглядеть современно, а не нелепо.

Почему кидкор так популярен

Психологи объясняют тренд ностальгией по беззаботному детству и желанием выделяться в мире унифицированной моды. Кидкор позволяет выражать индивидуальность, даря радость и ощущение свободы.

С чего начать

Выбирайте один яркий акцент: футболка, аксессуар или обувь.

Сочетайте с базовыми вещами для сбалансированного образа.

Уделяйте внимание качеству материалов — это подчеркнет ваш взрослый подход к детской эстетике.

Кидкор — это больше, чем стиль. Это манифест тех, кто не боится быть собой и радоваться жизни, сохраняя в душе немного детства.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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