Почему витамин Е должен быть в вашей бьюти-рутине

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровые и крепкие ногти — мечта многих, и один из самых доступных помощников в этом деле можно найти в аптеке. Речь идет о масляном растворе витамина Е, который дерматологи называют универсальным средством для ухода за ногтями.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik Голый маникюр

Чем полезен витамин Е

Витамин Е, или токоферол, обладает мощными антиоксидантными и увлажняющими свойствами. Он питает ногти, предотвращает сухость кутикулы и восстанавливает поврежденные ногтевые пластины.

Этот витамин помогает защитить ногти от вредного воздействия свободных радикалов, улучшает кровоснабжение кожи вокруг ногтевого ложа и способствует заживлению.

Как использовать масляный раствор

Применять витамин Е просто: дважды в день — утром и вечером. Наносите масло на кожу вокруг ногтей и мягко втирайте до полного впитывания. Такой уход не только улучшает состояние ногтевой пластины, но и делает кутикулу мягкой и увлажненной.

Какие преимущества у витамина Е

Поддерживает здоровье ногтей : защищает от сухости и трещин, стимулирует рост здоровых ногтевых пластин.

: защищает от сухости и трещин, стимулирует рост здоровых ногтевых пластин. Устраняет желтизну : помогает осветлить ногти, но не действует при грибковой инфекции — в этом случае нужна консультация врача.

: помогает осветлить ногти, но не действует при грибковой инфекции — в этом случае нужна консультация врача. Увлажняет и питает : обеспечивает ногти необходимой влагой, поддерживая их крепкость и гладкость.

: обеспечивает ногти необходимой влагой, поддерживая их крепкость и гладкость. Защищает: как сильный антиоксидант, тормозит процессы старения и повреждения клеток.

Доступно и эффективно

Масляный раствор токоферола стоит всего 70–100 рублей и подойдет для любого бюджета. Это универсальное средство можно легко включить в ежедневный уход, чтобы сделать ногти красивыми и здоровыми.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола.



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