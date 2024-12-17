Почему витамин Е должен быть в вашей бьюти-рутине

Здоровые и крепкие ногти — мечта многих, и один из самых доступных помощников в этом деле можно найти в аптеке. Речь идет о масляном растворе витамина Е, который дерматологи называют универсальным средством для ухода за ногтями.
Витамин Е, или токоферол, обладает мощными антиоксидантными и увлажняющими свойствами. Он питает ногти, предотвращает сухость кутикулы и восстанавливает поврежденные ногтевые пластины.
Этот витамин помогает защитить ногти от вредного воздействия свободных радикалов, улучшает кровоснабжение кожи вокруг ногтевого ложа и способствует заживлению.
Применять витамин Е просто: дважды в день — утром и вечером. Наносите масло на кожу вокруг ногтей и мягко втирайте до полного впитывания. Такой уход не только улучшает состояние ногтевой пластины, но и делает кутикулу мягкой и увлажненной.
Масляный раствор токоферола стоит всего 70–100 рублей и подойдет для любого бюджета. Это универсальное средство можно легко включить в ежедневный уход, чтобы сделать ногти красивыми и здоровыми.
Витами́н E — группа природных соединений - производных токола.
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