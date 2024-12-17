Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что означает кошачье мурлыканье? Удивительные факты
Никогда не жарьте омлет на растительном масле: вот почему
Необъяснимое мерцание звёзд: новые данные о странных космических объектах
Свадьба Кречинского — спектакль, который изменит ваше представление о любви и манипуляциях
Каракаев: Россия близка к созданию не менее эффективных ракет, чем Орешник
Как жить на пенсии в Таиланде и тратить в 2 раза меньше
Витамин С может навредить — в сезон простуд нужно быть особенно осторожным
Четыре ключевых шага для идеального состояния кузова автомобиля
Почему собака лезет в кровать и как её отучить

Почему витамин Е должен быть в вашей бьюти-рутине

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Здоровые и крепкие ногти — мечта многих, и один из самых доступных помощников в этом деле можно найти в аптеке. Речь идет о масляном растворе витамина Е, который дерматологи называют универсальным средством для ухода за ногтями.

Голый маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
Голый маникюр

Чем полезен витамин Е

Витамин Е, или токоферол, обладает мощными антиоксидантными и увлажняющими свойствами. Он питает ногти, предотвращает сухость кутикулы и восстанавливает поврежденные ногтевые пластины.

Этот витамин помогает защитить ногти от вредного воздействия свободных радикалов, улучшает кровоснабжение кожи вокруг ногтевого ложа и способствует заживлению.

Как использовать масляный раствор

Применять витамин Е просто: дважды в день — утром и вечером. Наносите масло на кожу вокруг ногтей и мягко втирайте до полного впитывания. Такой уход не только улучшает состояние ногтевой пластины, но и делает кутикулу мягкой и увлажненной.

Какие преимущества у витамина Е

  • Поддерживает здоровье ногтей: защищает от сухости и трещин, стимулирует рост здоровых ногтевых пластин.
  • Устраняет желтизну: помогает осветлить ногти, но не действует при грибковой инфекции — в этом случае нужна консультация врача.
  • Увлажняет и питает: обеспечивает ногти необходимой влагой, поддерживая их крепкость и гладкость.
  • Защищает: как сильный антиоксидант, тормозит процессы старения и повреждения клеток.

Доступно и эффективно

Масляный раствор токоферола стоит всего 70–100 рублей и подойдет для любого бюджета. Это универсальное средство можно легко включить в ежедневный уход, чтобы сделать ногти красивыми и здоровыми.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Еда и рецепты
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг Аудио 
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Сводка с фронта: в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, Зеленский требует наступления Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Почему витамин Е должен быть в вашей бьюти-рутине
Каракаев: Россия близка к созданию не менее эффективных ракет, чем Орешник
Как жить на пенсии в Таиланде и тратить в 2 раза меньше
Витамин С может навредить — в сезон простуд нужно быть особенно осторожным
Четыре ключевых шага для идеального состояния кузова автомобиля
Почему собака лезет в кровать и как её отучить
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
Заваривайте кофе только так, и вы получите вкуснейший напиток
Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на видео: был со стаканом и записывал голосовые сообщения
Евросоюз метит в уязвимое место российской экономики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.