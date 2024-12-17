Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огурцы для теплицы и открытого грунта: три лучших гибрида года
Как сделать так, чтобы аромат парфюма оставался с вами весь день
Еда до последней ложки является вредной привычкой
Пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета
Татьяна Навка рассказала об особенностях характера дочери от Дмитрия Пескова
Три команды, которые освоит даже самая независимая кошка
В Москве прогремел взрыв. Погиб генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов
Как сделать воздух в квартире чистым и свежим: рекомендации экспертов
Астрономы предсказали новое извержение крупнейшего вулкана на спутнике Юпитера

Прическа без ошибок: как подобрать идеальный пробор

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Пробор может существенно повлиять на восприятие ваших черт лица, помогая подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Правильно подобранный пробор станет стильным акцентом вашей прически, а его выбор зависит от формы лица.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Овальная форма лица

Считается универсальной, подходящей для большинства причесок. Центральный пробор подчеркивает симметрию, а косой добавляет объем. Среди звезд с такой формой лица — Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба.

Круглая форма лица

Задача — визуально вытянуть лицо. Отлично подойдут косые проборы и объемные укладки, которые смещают акцент вверх. Избегайте четкого прямого пробора без укладки. Пример — Селена Гомес.

Прямоугольная и квадратная формы лица

Для смягчения угловатых черт лучше использовать косой пробор и удлиненные пряди. Такие прически добавляют женственности. Анджелина Джоли успешно применяет эти приемы.

Треугольная форма лица

Для уравновешивания узкого подбородка и широкого лба подойдут косые и боковые проборы, дополненные мягкими локонами. Челка станет хорошим решением, как у Кристины Риччи.

Грушевидная форма лица

Здесь важно создать объем в верхней части головы, чтобы сбалансировать широкий подбородок. Лучше избегать прямого пробора, отдавая предпочтение косому. Люси Хейл демонстрирует этот подход.

Ромбовидная форма лица

Акцент на скулах можно подчеркнуть мягкими волнами и косым пробором. Челка поможет сделать черты лица более гармоничными. Пример — Холли Берри.

Пробор — это простой способ сделать ваш образ выразительным без радикальных изменений. Экспериментируйте, ориентируясь на свои индивидуальные особенности.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Садоводство, цветоводство
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Сводка с фронта: в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, Зеленский требует наступления Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Неисправности выхлопной системы: признаки, которые нельзя игнорировать
Как оборудовать постирочную даже в маленькой квартире
Прическа без ошибок: как подобрать идеальный пробор
Когда начинать готовиться к сезону? Покупка семян: ранние и поздние сроки
Путин обозначил приоритет для российской экономики
Радиостанция Судного дня передала несколько загадочных сообщений
Как понять, что ваша собака счастлива? Обратите внимание на эти признаки
Лучший подарок на столетие — бриллиантовая свадьба
Загадка угасания звёздного света: причины смерти галактик
Сладости могут украсть вашу молодость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.