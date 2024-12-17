Прическа без ошибок: как подобрать идеальный пробор

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пробор может существенно повлиять на восприятие ваших черт лица, помогая подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Правильно подобранный пробор станет стильным акцентом вашей прически, а его выбор зависит от формы лица.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы

Овальная форма лица

Считается универсальной, подходящей для большинства причесок. Центральный пробор подчеркивает симметрию, а косой добавляет объем. Среди звезд с такой формой лица — Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба.

Круглая форма лица

Задача — визуально вытянуть лицо. Отлично подойдут косые проборы и объемные укладки, которые смещают акцент вверх. Избегайте четкого прямого пробора без укладки. Пример — Селена Гомес.

Прямоугольная и квадратная формы лица

Для смягчения угловатых черт лучше использовать косой пробор и удлиненные пряди. Такие прически добавляют женственности. Анджелина Джоли успешно применяет эти приемы.

Треугольная форма лица

Для уравновешивания узкого подбородка и широкого лба подойдут косые и боковые проборы, дополненные мягкими локонами. Челка станет хорошим решением, как у Кристины Риччи.

Грушевидная форма лица

Здесь важно создать объем в верхней части головы, чтобы сбалансировать широкий подбородок. Лучше избегать прямого пробора, отдавая предпочтение косому. Люси Хейл демонстрирует этот подход.

Ромбовидная форма лица

Акцент на скулах можно подчеркнуть мягкими волнами и косым пробором. Челка поможет сделать черты лица более гармоничными. Пример — Холли Берри.

Пробор — это простой способ сделать ваш образ выразительным без радикальных изменений. Экспериментируйте, ориентируясь на свои индивидуальные особенности.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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