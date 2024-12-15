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Что делать, если волосы продолжают выпадать, несмотря на нормальные анализы

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — неприятная и часто пугающая проблема, которая требует своевременного вмешательства специалистов. Терапевт Дарья Мерзликина рекомендует начинать диагностику с консультации трихолога, который определит тип терапии, но до этого важно пройти несколько анализов.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Одним из первых необходимо исследовать гормоны щитовидной железы, так как нарушение ее работы — частая причина выпадения волос. Также стоит сдавать общий анализ крови, проверять уровень железа и витамина D, дефицит которого часто приводит к проблемам с волосами.

Важно помнить, что даже при отсутствии отклонений от нормы волосы могут продолжать выпадать из-за гормональных нарушений, таких как повышенный уровень тестостерона у мужчин или андрогенетическая алопеция у женщин.

В любом случае, не стоит затягивать с обращением к специалисту, так как ранняя диагностика и корректировка состояния могут вернуть здоровье волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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