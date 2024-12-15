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Как предотвратить облысение у мужчин: советы по уходу за волосами

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Облысение у мужчин — довольно частое явление, затрагивающее около 70% представителей сильного пола. Основной причиной выпадения волос является андрогенетическая алопеция, связанная с гормональными изменениями и генетической предрасположенностью.

Лысый мужчина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лысый мужчина

Важную роль играет гормон дигидротестостерон (ДГТ), который ослабляет волосяные фолликулы, замедляя рост волос и приводя к их выпадению. Причины могут включать также стероиды, заболевания эндокринной системы, нехватку витаминов и микроэлементов, а также стресс и плохие привычки.

Женщины реже страдают от лысения, так как эстроген в их организме частично блокирует воздействие ДГТ на волосы. Однако при отсутствии должного ухода и в старшем возрасте они тоже могут столкнуться с истончением волос.

Лечение включает медикаментозные средства, лазерную терапию, пересадку волос и здоровый образ жизни. Важно контролировать питание, избегать стресса и соблюдать режим сна.

В некоторых случаях мужчины решают кардинально изменить свой стиль, сбривая волосы и принимая лысину как модный элемент.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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