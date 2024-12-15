Как предотвратить облысение у мужчин: советы по уходу за волосами

Облысение у мужчин — довольно частое явление, затрагивающее около 70% представителей сильного пола. Основной причиной выпадения волос является андрогенетическая алопеция, связанная с гормональными изменениями и генетической предрасположенностью.
Важную роль играет гормон дигидротестостерон (ДГТ), который ослабляет волосяные фолликулы, замедляя рост волос и приводя к их выпадению. Причины могут включать также стероиды, заболевания эндокринной системы, нехватку витаминов и микроэлементов, а также стресс и плохие привычки.
Женщины реже страдают от лысения, так как эстроген в их организме частично блокирует воздействие ДГТ на волосы. Однако при отсутствии должного ухода и в старшем возрасте они тоже могут столкнуться с истончением волос.
Лечение включает медикаментозные средства, лазерную терапию, пересадку волос и здоровый образ жизни. Важно контролировать питание, избегать стресса и соблюдать режим сна.
В некоторых случаях мужчины решают кардинально изменить свой стиль, сбривая волосы и принимая лысину как модный элемент.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.