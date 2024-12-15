Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Лондоне демонстранты протестуют против стремительного роста арендной платы
Простые и красивые новогодние гирлянды, которые можно сделать самому
Причудливый парк фонарей в Калининграде
Актриса Наталья Гудкова родила ребёнка от женатого мужчины
Для повышения рождаемости в России необходимо всего одно условие, которого пока нет
Прохор Шаляпин рассказал, зачем на самом деле нужны дети
Секреты красоты и здоровья для женщин после 45
Зимняя одежда для питомцев: кому она действительно нужна?
Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью

Тренды зимы 2025: колготки, которые сделают ваш образ ярким

3:51
Моя семья » Красота и стиль

Этой зимой дизайнеры предлагают отказаться от скучных базовых решений и превратить колготки в главный акцент зимнего образа. Тем не менее, черная классика остаётся актуальной, но теперь она подается с новой изюминкой. Зимние тренды 2025 года радуют разнообразием: от насыщенных цветов до элегантных принтов и необычных текстур.

колготки
Фото: Freepik by Designed by Freepik
колготки

Тренды зимних колготок 2025

Черная классика с интересной текстурой

Базовые черные колготки остаются, но получают обновление. В моде — модели с геометрическим рельефом, твидовой текстурой, вертикальными полосками и даже лёгким блеском. Плотность от 80 ден становится "холстом" для экспериментов: тиснение, бархатистость, тонкие узоры.

Цветовые акценты

Серые зимние будни? Нет, спасибо! Хитом сезона стали насыщенные оттенки: изумрудный, винный, горчичный и тёмно-синий. Пастельные колготки также на пике моды. Нежно-розовые, лавандовые или молочно-белые модели с плотностью от 100 ден гармонично дополнят утончённые зимние образы.

Принты и узоры

  • Если яркие цвета не ваш выбор, присмотритесь к колготкам с узорами.
  • Среди трендов:
  • Крупная клетка и ромбы;
  • Цветочные мотивы в монохроме;
  • Анималистичные принты (змея, леопард);
  • Имитация кружева или вышивки;
  • Логомания с брендированными элементами.

Аккуратные стразы и блестки всё же лучше оставить для новогодних вечеринок.

Как выбрать идеальные зимние колготки

Чтобы зимние колготки стали не просто модным элементом, но и надежной защитой от холода, важно учитывать несколько критериев:

Плотность и состав:

  • Для русской зимы идеально подходят модели от 80 до 100 ден.
  • Микрофибра подходит для повседневной носки, хлопок с синтетикой — для офиса, а шерсть мериноса — для сильных морозов.

Качество:

Выбирайте колготки с равномерным плетением, плоскими швами, усиленным мысом и эластичной резинкой.

Многослойность:

Используйте тонкие термоколготки как базовый слой, а сверху надевайте более плотные модели. Это создаст "слоёный пирог", который согреет даже в сильный мороз.

Как носить колготки зимой и оставаться в тепле

Обувь:

Правильная обувь усиливает эффект от теплых колготок. Выбирайте сапоги с натуральным мехом, подкладкой выше щиколотки и толстой подошвой.

Длина юбки:

Миди и макси — лучшие варианты для зимы. Мини-юбки комбинируйте с ботфортами, оставляя минимальный зазор между подолом и обувью.

Бонусные лайфхаки:

  • Перед выходом на улицу нанесите питательный крем на ноги, чтобы защитить кожу от холода.
  • Всегда имейте запасную пару колготок в сумке на случай промокания.
  • Двигайтесь больше: даже минимальная гимнастика улучшает кровообращение.

Секреты стильных зимних образов с колготками

Монохром: колготки в тон обуви или верхней одежды визуально удлиняют силуэт. Например, сочетание серых тонов создаёт гармоничный образ.

Яркий акцент: насыщенные изумрудные или горчичные колготки с нейтральной одеждой смотрятся эффектно.

Принт + принт: узорчатые колготки можно сочетать с одеждой в крупный принт, но следите за масштабом рисунков.

Зима — время для экспериментов! Правильные колготки помогут создать комфортный и модный образ, который будет согревать не только тело, но и душу.

Уточнения

Колго́тки (от чеш. kalhoty, что в чешском означает "брюки") — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Недвижимость
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины Аудио 
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сколько спутников Запада использует Киев. Какие возможности у орбитальной группировки Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Тренды зимы 2025: колготки, которые сделают ваш образ ярким
Зимняя одежда для питомцев: кому она действительно нужна?
Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью
Джим Керри признался, что прервал отдых на пенсии из-за нехватки денег
Долгое движение задним ходом влияет на ваш автомобиль
Русская возлюбленная Джонни Деппа ответила на вопрос о планах актёра открыть ювелирный бутик в России
Как выбрать жилье: панельный, кирпичный или монолитный дом
Безопасность и качество — в России придумали, как улучшить условия добычи нефти
Анна Заворотнюк объяснила, почему не хотела публично говорить о своей беременности
Как кошки общаются с людьми: звуки и язык тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.