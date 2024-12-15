Как стареет лицо: что ухудшает внешний вид и как избежать ошибок

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные методы косметологии и пластической хирургии позволяют бороться с признаками старения, однако есть факторы, которые могут серьезно ускорить процесс старения и повлиять на внешний вид.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо девушки

Одним из таких факторов является избыточное потребление алкоголя. Чрезмерное увлечение спиртными напитками нарушает обменные процессы в клетках, снижает упругость кожи и может вызвать пигментацию.

Еще одной проблемой является высокое потребление сахара. Глюкоза и фруктоза связываются с коллагеном и эластином, замедляя процессы восстановления, что приводит к потере упругости кожи.

Недосыпание также отрицательно сказывается на внешности: кожа теряет тонус, а морщины становятся более выраженными. Чтобы выглядеть моложе, важно следить за количеством алкоголя, сахаром в рационе и нормой сна, что поможет сохранить здоровье кожи и общее состояние организма.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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