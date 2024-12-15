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Секреты красоты и здоровья для женщин после 45

1:44
Моя семья » Красота и стиль

В возрасте после 40 лет в организме женщины начинают происходить изменения, связанные с уменьшением выработки коллагена и эластина, что ведет к старению кожи и замедлению обменных процессов. Однако с помощью правильного ухода за собой можно замедлить эти процессы.

Женщина ухаживает за собой
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина ухаживает за собой

Врач антиэйдж и фитнес-эксперт Леля Савосина дала полезные советы для женщин старше 45 лет, которые помогут сохранить молодость и здоровье.

Простые правила ухода за собой включают регулярные упражнения для осанки, посещение стоматолога для поддержания правильного прикуса, лимфодренажные упражнения, а также использование гидрогелевых масок и самомассажа лица.

Важно поддерживать здоровые привычки, такие как ранний отказ от пищи за 3-4 часа до сна, исключение алкоголя и курения. Профессиональные процедуры, такие как увлажнение кожи и оксигенация, могут улучшить внешний вид без инъекций.

Для сохранения здоровья в зрелом возрасте, особенно после 45 лет, необходимо больше двигаться: ежедневные прогулки, танцы, плавание и занятия фитнесом. Также стоит изменить рацион, исключив жирную и сладкую пищу, и увеличить потребление овощей и рыбы.

Важно нормализовать сон, обеспечив 7-9 часов полноценного отдыха и избегая стрессов. Регулярные медицинские осмотры, включая визиты к гинекологу и кардиологу, а также забота о душевном состоянии через хобби и отдых помогут женщине не только выглядеть, но и чувствовать себя молодо и энергично.

Уточнения

Де́вушка — лицо женского пола с момента наступления совершеннолетия, критерием которого выступает половая зрелость, до вступления в брак.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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