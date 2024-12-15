Пальто, свитеры и пиджаки: как составить модный зимний образ

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима 2025 уже в разгаре, и пора обновить гардероб, чтобы соответствовать актуальным трендам. Стилист Светлана Вовк поделилась с нами главными зимними must-have вещами.

Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Одним из главных трендов станут утепленные пальто из натуральных материалов, которые обеспечат тепло даже в самые сильные морозы. Пальто в черных, песочных и трендовом оттенке mocha mousse подойдут для любых образов.

Не менее важным элементом гардероба станет лыжный свитер с орнаментом. Ранее популярный среди спортсменов, сегодня он в тренде благодаря американским блогерам и знаменитостям. Особенно популярны свитера в сливочных и ярких оттенках.

Для любителей классического стиля — пиджак в клетку, который привнесет строгость в зимние образы, а яркие аксессуары могут добавить ему стильности.

И, конечно, объемные шапки и шарфы — тренд на крупную вязку, который будет актуален в 2025 году. Такая шапка из шерсти подходит как для шуб, так и для более спортивных верхних вещей, например, пуховиков.

Важно, что каждый из этих элементов гардероба можно легко адаптировать под индивидуальный стиль и образ жизни.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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