Пальто, свитеры и пиджаки: как составить модный зимний образ

Зима 2025 уже в разгаре, и пора обновить гардероб, чтобы соответствовать актуальным трендам. Стилист Светлана Вовк поделилась с нами главными зимними must-have вещами.
Одним из главных трендов станут утепленные пальто из натуральных материалов, которые обеспечат тепло даже в самые сильные морозы. Пальто в черных, песочных и трендовом оттенке mocha mousse подойдут для любых образов.
Не менее важным элементом гардероба станет лыжный свитер с орнаментом. Ранее популярный среди спортсменов, сегодня он в тренде благодаря американским блогерам и знаменитостям. Особенно популярны свитера в сливочных и ярких оттенках.
Для любителей классического стиля — пиджак в клетку, который привнесет строгость в зимние образы, а яркие аксессуары могут добавить ему стильности.
И, конечно, объемные шапки и шарфы — тренд на крупную вязку, который будет актуален в 2025 году. Такая шапка из шерсти подходит как для шуб, так и для более спортивных верхних вещей, например, пуховиков.
Важно, что каждый из этих элементов гардероба можно легко адаптировать под индивидуальный стиль и образ жизни.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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