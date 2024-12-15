Как тату-румяна меняют бьюти-образы и становятся трендом среди мастеров

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тату-румяна — новый бьюти-тренд, который завоевал популярность в 2024 году и продолжит набирать обороты в 2025-м. Это перманентный макияж, который создает стойкий и естественный румянец на щеках, избавляя от необходимости постоянно наносить косметику. Т

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Румяна

ренд начал набирать популярность среди блогеров и инфлюэнсеров, в том числе корейских, и вскоре может стать стандартной услугой у мастеров перманентного макияжа. Процедура имеет множество преимуществ, таких как долговечность и эффект свежести на лице, но она также сопровождается некоторыми рисками.

Например, процесс заживления длителен, а для людей с темной кожей она может быть не подходящей. Также существуют противопоказания, и перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, особенно если у клиента были проблемы с кожей ранее.

Тату-румяна обещают стать важным элементом в прайсах мастеров, особенно в крупных городах. Однако стоит тщательно подходить к выбору мастера и следить за состоянием кожи, чтобы избежать осложнений.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.



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