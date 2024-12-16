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Устаревшие укладки: проверьте свой праздничный образ

2:58
Моя семья » Красота и стиль

Встреча Нового года — это не только блестящие наряды и яркий макияж, но и идеально подобранная прическа, которая завершает праздничный образ.

Девушка в чёрном комбинезоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в чёрном комбинезоне

Однако некоторые укладки, которые были в тренде несколько лет назад, сегодня считаются устаревшими. Чтобы не попасть в модный просчет, избегайте этих 6 антитрендов.

Начесы

Когда-то символ шика, начесы сегодня выглядят громоздко и старомодно. Слишком объемные прически не создают элегантности, а скорее перегружают образ.

Чем заменить: выбирайте легкие волны и естественный объем, которые подчеркивают структуру волос, но не выглядят излишне искусственно.

Кукольные пряди

Идеально круглые локоны, напоминающие завитки у фарфоровой куклы, остались в прошлом. Этот эффект выглядит слишком неестественно и "пластиково".

Чем заменить: предпочтите натуральные текстуры, легкие и непринужденные волны, которые придают прическе живость и свежесть.

Структурированные локоны

Жесткие, четко уложенные локоны больше не актуальны. Они придают волосам статичность и визуально утяжеляют образ.

Чем заменить: выбирайте мягкие завитки или плавные волны, которые выглядят естественно и добавляют динамики прическе.

Классическая мальвинка

Собранные сверху волосы, оставляющие нижнюю часть распущенной, ассоциируются с молодежным стилем. Классическая мальвинка с объемом и локонами теперь кажется устаревшей.

Чем заменить: обновите стиль с помощью сложного плетения, мини-пучков или лаконичных аксессуаров, которые придадут элегантности.

Французские косы

Хотя плетения остаются популярными, французские косы стали ассоциироваться с повседневностью. На праздник стоит выбрать более оригинальные варианты.

Чем заменить: попробуйте трендовую прическу с мокрым эффектом, жгуты, украшенные глиттером или стразами, или стильный flippy bob.

Большие небрежные пучки с выпущенными прядями

Небрежные пучки с выбивающимися прядями, хоть и были популярны, теперь выглядят неряшливо для праздничного образа.

Чем заменить: сделайте гладкий, тугой пучок с использованием геля или блесток.

Утонченные варианты с аккуратным плетением также станут прекрасным выбором.

Чтобы встретить Новый год стильно и современно, выбирайте прически, которые подчеркивают естественную красоту и простоту. Легкие текстуры, гладкие формы и продуманные аксессуары помогут создать образ, который будет одновременно модным и запоминающимся.

Совет: уделите внимание аксессуарам для волос, таким как заколки со стразами или минималистичные ободки, чтобы придать образу дополнительную изюминку.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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