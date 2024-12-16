Фальшивые брекеты: как мода калечит подростков

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Современные тренды в стоматологии часто вызывают споры. Экологические средства, фальшивые брекеты и отказ от базовой гигиены набирают популярность, но безопасны ли они?

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Фальшивые брекеты

Мода на брекеты как стильный аксессуар привела к популярности фальшивых конструкций, продаваемых на маркетплейсах. Однако:

Они не сертифицированы и часто устанавливаются непрофессионалами.

Использование таких брекетов грозит травмами зубов, воспалениями и даже кариесом.

Рекомендация: носить фальшивые брекеты допустимо только как временный аксессуар, например, для фотосессий, но не для ежедневного использования.

Виниры с маркетплейсов

Виниры — это тонкие накладки для коррекции формы и цвета зубов. Проблемы начинаются, когда вместо медицинских изделий выбираются дешевые аналоги из интернета.

Такие виниры не соответствуют стандартам безопасности.

Их самостоятельная установка может повредить эмаль, вызвать воспаление десен и проблемы с прикусом.

Рекомендация: виниры должны подбираться и устанавливаться только стоматологом.

Отказ от гигиены зубов

Тенденция полностью отказаться от чистки зубов становится опасной модой среди блогеров. Они утверждают, что налет исчезает сам по себе, а частая чистка нарушает микрофлору.

На практике:

Это миф. Налет не исчезает сам и провоцирует кариес, болезни десен и инфекционные заболевания.

Отказ от гигиены увеличивает риск неприятного запаха изо рта и проблем с общим здоровьем.

Рекомендация: регулярная чистка зубов — основа здоровой полости рта.

Экосредства для ухода за полостью рта

Популярность натуральных материалов привела к росту спроса на бамбуковые щетки и эко-пасты. Однако:

Деревянные щетки пористые, что способствует накоплению бактерий.

Натуральные пасты часто не содержат защитных компонентов, таких как фтор или ксилит.

Рекомендация: использовать сертифицированные зубные пасты и менять щетки каждые 2-3 месяца, чтобы избежать бактерий.

Ежедневная чистка языка

Чистка языка — полезный элемент гигиены, но при чрезмерной частоте может возникнуть:

Повреждение сосочков языка, что снижает вкусовую и температурную чувствительность.

Налет на языке может сигнализировать о внутренних заболеваниях, а не плохой гигиене.

Рекомендация: чистить язык мягко и не чаще одного раза в день, используя специальные скребки.

Многие тренды в уходе за зубами популярны благодаря маркетингу, но не всегда безопасны. Следуйте проверенным методам гигиены и всегда консультируйтесь со стоматологом перед выбором новых средств или процедур.

Здоровье зубов — это не мода, а основа вашего общего благополучия.

Уточнения

Бре́кеты ( англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.



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