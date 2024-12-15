Как правильно принимать коллаген, чтобы увидеть результат? Советы и особенности

Кожа: одна мерная ложка — это правильная дозировка для поддержания здоровья кожи. Сначала коллаген всасывается кишечником, а затем отражается на коже. Через две недели вы начнете замечать изменения на коже. Морской коллаген идеально подходит для кожи.
Целлюлит: ежедневное употребление коллагеновых добавок уменьшит целлюлит и укрепит ткани. Он также помогает восстановить поврежденные ткани под кожей.
Мышца: с возрастом мышцы теряют свою силу. Для увеличения мышечной массы лучше всего потреблять 15 грамм коллагена в день. Вам не нужно пить все это сразу. Употреблять можно после каждого приема пищи — после завтрака, обеда и ужина.
Кость: для костного метаболизма минимальная дозировка должна составлять 11 грамм коллагена, что соответствует размеру одной мерной ложки.
Когда лучше всего принимать коллагеновые добавки
Вы можете принимать коллагеновые добавки в любое время в течение дня, а можете придерживаться определенного времени. Для восстановления кожи и мышц идеальным временем является вечер, потому что коллаген хорошо работает, когда вы спите. Если вы принимаете его для похудения, то идеальное время — принимать его утром, чтобы в течение всего дня вы чувствовали себя энергичным.
Фото: commons.wikimedia.org by Pöllö, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Таблетки
Уточнения
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.