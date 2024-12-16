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Блонзинг: техника, которая упрощает вашу косметичку

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Блонзинг — новый тренд в макияже, который объединил румяна и бронзер в одно средство. Эта техника позволяет создать эффект естественного румянца с легким загаром, подчеркивая натуральную красоту и упрощая макияж. Результат — сияющая, свежая кожа, будто после отпуска.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Косметика

Что такое блонзинг

Название техники произошло от слов blush (румяна) и bronzing (бронзер). Вместо двух продуктов используется одно средство в коричнево-персиковых или коричнево-красных оттенках.

Блонзинг выглядит проще и естественнее, чем контуринг, который требует точной геометрии и множества текстур.

Преимущества

  • Естественность: создается мягкий, свежий эффект.
  • Простота: макияж занимает считанные минуты.
  • Функциональность: одно средство заменяет два, сокращая количество косметики в вашей сумочке.

Как подобрать оттенок

Ключ к успеху блонзинга — правильный выбор цвета. Он должен сочетать теплые тона бронзера и насыщенность румян, чтобы подходить вашему оттенку кожи:

  • Для светлой кожи: персиковые, нежно-терракотовые оттенки.
  • Для средней и оливковой кожи: коричнево-красные или кирпичные тона.
  • Для темной кожи: насыщенные красновато-коричневые оттенки.

Как правильно наносить макияж

Для блонзинга лучше всего подходят кремовые румяна. Вот пошаговая инструкция:

  • Подготовьте кожу: нанесите легкий BB-крем или тональное средство. При склонности к жирности закрепите базу легкой пудрой.
  • Нанесите румяна на зоны, которые обычно выделяете бронзером: верхние части скул; переносица; виски; линия подбородка.

Используйте кисть или спонж круговыми движениями. Главное — добиться идеально мягкой растушевки, чтобы границы были незаметны.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Неправильный оттенок: неподходящий цвет может выглядеть неестественно.
  • Резкие линии: растушевка — главный аспект блонзинга.
  • Излишек продукта: лучше добавлять средство постепенно, чтобы сохранить легкость образа.

Блонзинг — это стильный и универсальный способ подчеркнуть красоту. С минимальным количеством косметики и усилий вы можете создать макияж, который подходит для любой ситуации, от повседневного до вечернего.

Попробуйте этот тренд, чтобы ощутить, как легко выглядеть естественно и привлекательно!

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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