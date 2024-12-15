Как выглядеть на 10 лет моложе? Вам помогут эти японские секреты

Японки используют и рекомендуют продукты с меньшим количеством химикатов. Они советуют мыть лицо только один раз в день, то есть перед сном, так как мытье более одного раза приведет к потере гидратации. Если у вас жирная кожа, вы можете использовать натуральные/травяные влажные салфетки для очищения кожи в течение дня.
Японки используют богатые коллагеном кремы, тканевые маски и даже продукты питания. Они употребляют коллагеновые напитки, употребляют пищу, богатую коллагеном, применяют ночные кремы, которые содержат коллаген в качестве активного ингредиента.
Регулярное использование массажера для лица приведет в тонус и подтянет кожу. Используйте массажер во время просмотра телевизора.
Солнце — самый большой враг кожи. Нанесите обильное количество солнцезащитного крема с SPF 40-50, наносите повторно каждые три часа, чтобы оставаться защищенным от солнца. Не стесняйтесь использовать зонт или широкополую кепку для дополнительной защиты.
Японские женщины регулярно едят морские водоросли, потому что они обладают антивозрастными свойствами по уходу за кожей. Употребляйте морские водоросли каждый день для борьбы с морщинами.
Задача сыворотки заключается в стимуляции роста клеток и выводе новых клеток кожи на поверхность. Хорошая сыворотка для лица повысит выработку коллагена, который является основным ингредиентом для сохранения молодости вашей кожи и отсутствия морщин. При регулярном использовании он осветляет тусклый цвет лица и делает кожу увлажненной и здоровой.
Зеленый чай содержит мощный антиоксидант, который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и предотвращает рак кожи. Это также мощный антивозрастной ингредиент, который борется с признаками старения при приеме внутрь или местном применении.
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