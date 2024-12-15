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Как выглядеть на 10 лет моложе? Вам помогут эти японские секреты

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Купите мягкое очищающее средство

Японки используют и рекомендуют продукты с меньшим количеством химикатов. Они советуют мыть лицо только один раз в день, то есть перед сном, так как мытье более одного раза приведет к потере гидратации. Если у вас жирная кожа, вы можете использовать натуральные/травяные влажные салфетки для очищения кожи в течение дня.

Девушка, кореянка
Фото: commons.wikimedia.org by AmirRezaHeidary, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка, кореянка

Коллаген

Японки используют богатые коллагеном кремы, тканевые маски и даже продукты питания. Они употребляют коллагеновые напитки, употребляют пищу, богатую коллагеном, применяют ночные кремы, которые содержат коллаген в качестве активного ингредиента.

Массаж

Регулярное использование массажера для лица приведет в тонус и подтянет кожу. Используйте массажер во время просмотра телевизора. 

Перестаньте игнорировать солнцезащитный крем

Солнце — самый большой враг кожи. Нанесите обильное количество солнцезащитного крема с SPF 40-50, наносите повторно каждые три часа, чтобы оставаться защищенным от солнца. Не стесняйтесь использовать зонт или широкополую кепку для дополнительной защиты.

Добавьте морские водоросли в свой рацион

Японские женщины регулярно едят морские водоросли, потому что они обладают антивозрастными свойствами по уходу за кожей. Употребляйте морские водоросли каждый день для борьбы с морщинами.

Используйте сыворотку для кожи

Задача сыворотки заключается в стимуляции роста клеток и выводе новых клеток кожи на поверхность. Хорошая сыворотка для лица повысит выработку коллагена, который является основным ингредиентом для сохранения молодости вашей кожи и отсутствия морщин. При регулярном использовании он осветляет тусклый цвет лица и делает кожу увлажненной и здоровой.

Пейте зеленый чай

Зеленый чай содержит мощный антиоксидант, который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и предотвращает рак кожи. Это также мощный антивозрастной ингредиент, который борется с признаками старения при приеме внутрь или местном применении. 

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — «оживление» от лат. re… «повтор» + vita «жизнь»), реювена́ция (дословно — «омоложение» от лат. juvenālis «юношеский») — представление о возможности обратить вспять процесс старения.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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