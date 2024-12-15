Маски для лица, которые можно приготовить за 10 минут

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей лица не всегда требует визита к профессиональному косметологу. Справиться с задачей очищения и улучшения состояния кожи можно и дома, приготовив эффективные маски из натуральных ингредиентов.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Как сделать маски для очищения кожи дома

Перед тем как приступить, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить возможность аллергической реакции на компоненты. Если нет противопоказаний, можно использовать несколько простых и действенных рецептов.

Медовая маска

Мед и молоко — идеальные компоненты для маски от черных точек. Просто возьмите мед и подогретое молоко в равных пропорциях, смешайте их и нанесите на кожу на 15 минут. После этого смойте смесь теплой водой или отваром трав, чтобы успокоить кожу и добиться более яркого эффекта.

Белковая маска

Отделите белок от желтка и взбейте его в пену. Добавьте 5 мл лимонного сока, размешайте и аккуратно нанесите на кожу. Через 20 минут смывайте сначала теплой, а затем холодной водой, чтобы укрепить поры и улучшить текстуру кожи.

Маска из простокваши

Для этой маски возьмите 45 мл простокваши и добавьте 10 капель лимонного сока. После того как смесь станет однородной, нанесите на проблемные участки на 20 минут. Затем тщательно смойте маску холодной водой для лучшего тонизирования кожи.

Овсяная маска

Одним из лучших домашних рецептов является маска из овсяных хлопьев. Измельчите стакан овсяных хлопьев в кофемолке, добавьте чайную ложку соды и немного теплого молока. Перемешайте и нанесите на лицо. Через 15 минут смойте маску теплой водой, чтобы очистить поры и сделать кожу мягкой.

Уточнения

Маска для лица - средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.