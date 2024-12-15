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Почему сушка волос в ванной — это ошибка

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Моя семья » Красота и стиль

Сушить волосы в ванной — привычка, которую можно пересмотреть, несмотря на удобство. Влажность воздуха в этом помещении значительно выше, что создает проблемы при использовании фена.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

Во-первых, сочетание влаги и горячего воздуха делает волосы трудными для укладки. В результате укладка может не получиться, и прическа будет испорчена. Во-вторых, высокая влажность замедляет процесс сушки, и волосы остаются мокрыми долгое время. Это ухудшает их состояние и может привести к сухости.

Как решить эту проблему? Нужно просто выбирать для сушки другое помещение. Лучшие варианты — прихожая и гостиная. Однако не стоит сушить волосы в спальне, так как волосы и частички кожи могут попасть на постель, что приведет к образованию постельных клещей.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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