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Эффективные средства от темных кругов и мешков под глазами

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Темные круги под глазами — это частая проблема, с которой можно бороться различными методами. Кремы с витамином C считаются одними из самых эффективных для уменьшения темных кругов, так как этот витамин помогает осветлить кожу и улучшить ее состояние. Для уменьшения отеков и припухлостей полезно использовать ломтики картофеля или огурца, которые нужно прикладывать на 10-15 минут.

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Еще одним методом лечения являются инъекции с гиалуроновой кислотой, которые помогают устранить темные круги и мешки под глазами, при этом эффект сохраняется от 1 до 2 лет. Эти процедуры должен выполнять только квалифицированный медицинский персонал. Для более долгосрочного результата можно прибегнуть к инъекциям жира, взятого из других частей тела, таких как живот или бедра.

Лазерные процедуры тоже могут оказать положительное влияние, делая кожу вокруг глаз более подтянутой и светлой.

Для временной маскировки темных кругов можно использовать консилер, который должен быть светлее тонального крема. Подводка для глаз с оттенками зеленого поможет скрыть красноватые круги, а оранжевые оттенки — пурпурные. Чтобы предотвратить появление темных кругов, важно увлажнять область вокруг глаз специальными кремами и избегать стресса, недосыпа и злоупотребления алкоголем.

Не стоит забывать, что снятие макияжа перед сном также играет важную роль. При этом важно делать это аккуратно, чтобы не травмировать кожу вокруг глаз.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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