Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС
Лимонная кислота в садоводстве: простые советы для домашних огородников
Продукты, которые не такие вредные, как их считают
Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку
"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами
Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году
Как посадить смородину правильно, чтобы получить хороший урожай

Как ухаживать за бровями и ресницами без салона

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Длинные ресницы и густые брови стали трендом, заставив многих женщин обращаться в салоны красоты для дорогих процедур. Однако частое наращивание ресниц и окрашивание бровей может привести к утончению волосков и их выпадению. Вместо этого можно попробовать естественные средства для ухода за ресницами и бровями в домашних условиях, чтобы подчеркнуть их природную красоту.

Тушь для ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушь для ресниц

Одним из самых эффективных средств является касторовое масло. Его компоненты укрепляют волоски, делают их упругими и способствуют их росту. Кроме того, полезными для ресниц и бровей являются кокосовое, оливковое и миндальное масла, которые можно использовать как по отдельности, так и смешивать между собой. Хороший результат дает сочетание натуральных масел с вазелином, который помогает кондиционировать и увлажнять волоски.

Для применения этих средств необходимо предварительно очистить кожу и ресницы. Если цель — удлинение ресниц, масло следует нанести и оставить на час, а затем смыть. Для достижения густоты бровей можно оставить маску на ночь. Такой уход за бровями и ресницами станет не только эффективным, но и безопасным, в отличие от процедур, которые могут повредить волоски.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Новости спорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Российский шоу-бизнес
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС
Лимонная кислота в садоводстве: простые советы для домашних огородников
Продукты, которые не такие вредные, как их считают
Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку
"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами
Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году
Как посадить смородину правильно, чтобы получить хороший урожай
Тренд на холодные гарниры: почему это полезно и как правильно готовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.