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Три вещи, которые стоит убрать из гардероба

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Одежда является важным способом коммуникации с окружающими, она может выразить не только наш вкус, но и статус, уровень дохода, а порой даже интеллект. Именно поэтому стоит периодически пересматривать свой гардероб, избавляясь от устаревших вещей, которые могут создавать неверное впечатление.

Багаж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Багаж

Какие три вещи точно должны покинуть гардероб? Во-первых, это натуральный мех. Долгое время шубы из натурального меха были символом роскоши и высокого положения.

Однако сегодня даже знаменитости, имеющие возможность покупать что угодно, переходят на искусственный мех. Это связано с ростом тенденций, направленных на заботу о животных, и с изменением общественного мнения, которое не поддерживает использование натурального меха.

Во-вторых, следует избавиться от слишком коротких платьев и юбок. Модные эксперты настоятельно не рекомендуют носить такие вещи в любом возрасте. Они создают вульгарный образ, что в современном обществе воспринимается как неуместное и неэстетичное.

Третьим элементом, который стоит исключить из гардероба, являются вещи, где акцент сделан исключительно на бренд. Чаще всего такие модели изготавливаются из более дешевых материалов, и на них размещены огромные логотипы. Стоит помнить, что дорогие брендовые вещи не нуждаются в кричащих надписях, они сами по себе говорят о качестве.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend - тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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