Почему волосы путаются и как с этим бороться

Чтобы избежать проблем с запутанными волосами, важно соблюдать несколько простых правил ухода. Одной из причин спутывания является нерегулярное расчесывание, а также неправильное мытье волос, когда на них остаются остатки средств для укладки. Волосы также могут запутываться из-за их сухости или повреждения, например, из-за секущихся кончиков.
Для профилактики спутывания волос стоит использовать правильные инструменты для ухода. Например, для тонких волос идеально подойдет щетка с мягкой щетиной из кабана, а для густых — с нейлоновой щетиной.
Для вьющихся волос лучше выбрать комбинированную щетку. Помимо этого, регулярное кондиционирование помогает увлажнить волосы и предотвратить образование узлов. Кондиционер следует равномерно наносить на волосы с помощью гребня, чтобы избежать лишних повреждений.
Не менее важным шагом является подготовка волос ко сну. Чтобы уменьшить трение во время сна, стоит использовать шелковую наволочку, а длинные волосы лучше заплетать в свободную косу или собирать в хвост. Это уменьшит их движение и поможет избежать спутывания.
Регулярная стрижка кончиков волос также играет немалую роль в уходе. Подстригайте их каждые 6-8 недель, чтобы избавиться от секущихся концов и сохранить волосы здоровыми и красивыми.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.