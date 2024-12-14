Как часто нужно мыть голову? Узнайте свой тип кожи

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для того чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими, важно начать с правильного ухода за кожей головы. Тип кожи головы определяется количеством выделяемого ею кожного сала. Это влияет на частоту мытья волос и их состояние.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Длинные волосы, заплетенные в косу

Чтобы понять свой тип кожи головы, стоит обратить внимание на то, как часто необходимо мыть волосы. У обладателей жирной кожи головы обычно волосы быстро становятся жирными, и их нужно мыть каждый день или через день, чтобы поддерживать чистоту и свежесть. Если же кожа головы нормальная, можно мыть волосы реже — до трех дней, при этом они остаются свежими и чистыми. У людей с сухой кожей головы волосы не выглядят грязными даже через неделю после мытья.

Для более точного определения типа кожи головы можно использовать простой тест с папиросной бумагой. После мытья головы нужно промокнуть кожу головы бумагой и оставить на два дня. Если на бумаге появляется полупрозрачное пятно небольшого размера, значит, кожа головы нормальная. Если пятно большое и жирное, это указывает на жирную кожу. Отсутствие следов на бумаге свидетельствует о сухой коже головы.

Такой тест поможет не только определить тип кожи, но и подобрать правильный уход, что сделает волосы более здоровыми и красивыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса,.



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