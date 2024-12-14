Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вино без границ — Грузия укрепляет свои позиции в России
Учёные разработали устройства, которые работают от тепла человеческого тела
Почему волосы путаются и как с этим бороться
4 ошибки в расстановке мебели, которые портят уют квартиры
4 сорта чёрных томатов с потрясающими вкусовыми качествами
Как вырастить авокадо из косточки
Безопасное украшение дома для владельцев домашних животных
Ошибки на заправке, которые могут закончиться арестом
Яна Рудковская показала, что ест на завтрак

Как часто нужно мыть голову? Узнайте свой тип кожи

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Для того чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими, важно начать с правильного ухода за кожей головы. Тип кожи головы определяется количеством выделяемого ею кожного сала. Это влияет на частоту мытья волос и их состояние.

Длинные волосы, заплетенные в косу
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Длинные волосы, заплетенные в косу

Чтобы понять свой тип кожи головы, стоит обратить внимание на то, как часто необходимо мыть волосы. У обладателей жирной кожи головы обычно волосы быстро становятся жирными, и их нужно мыть каждый день или через день, чтобы поддерживать чистоту и свежесть. Если же кожа головы нормальная, можно мыть волосы реже — до трех дней, при этом они остаются свежими и чистыми. У людей с сухой кожей головы волосы не выглядят грязными даже через неделю после мытья.

Для более точного определения типа кожи головы можно использовать простой тест с папиросной бумагой. После мытья головы нужно промокнуть кожу головы бумагой и оставить на два дня. Если на бумаге появляется полупрозрачное пятно небольшого размера, значит, кожа головы нормальная. Если пятно большое и жирное, это указывает на жирную кожу. Отсутствие следов на бумаге свидетельствует о сухой коже головы.

Такой тест поможет не только определить тип кожи, но и подобрать правильный уход, что сделает волосы более здоровыми и красивыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса,.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Последние материалы
Лучшие материалы для ремонта квартиры: 7 рекомендаций
Ямс и яблоко: лучший дуэт для вашего здоровья
Как построить декоративный колодец для сада своими руками
Как выбрать идеальный крем по возрасту
Тёплый салат, который удивит вкусом и простотой приготовления
Увеличиваем пространство прихожей без перепланировки
3 совета по использованию фитолампы
Илон Маск стал ещё богаче
Садальский предположил, что Жириновский был ясновидящим
Секреты дорожных хамелеонов: как стать незаметным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.