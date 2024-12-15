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Свежая, мягкая и красивая — ухаживаем за кожей после душа правильно

1:39
Моя семья » Красота и стиль

После душа или даже умывания простой водой многие замечают, что кожа стала ещё более сухой, чем была до этого. Появляется чувство стянутости, дискомфорт, шелушение, иногда даже зуд. Хотя сразу после душа кожа становится свежей и мягкой.

Душ
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Душ

Чтобы сохранить красоту и здоровье после принятия душа надолго, следуйте советам дерматолога Роберта Айрапетяна, которые приводит Maire Claire:

  1. Мицеллярная вода: используйте её для очищения кожи перед нанесением увлажняющих средств. Это поможет удалить остатки загрязнений и подготовить кожу к дальнейшему уходу.
  2. Молочко и кремы: наносите их после душа, чтобы закрепить эффект увлажнения и сохранить кожу мягкой и гладкой. Выбирайте кремы в зависимости от вашего возраста и потребностей кожи.
  3. Пептиды и керамиды: для возрастной кожи старше 35 лет обратите внимание на кремы с этими компонентами, которые помогают бороться с возрастными изменениями и поддерживают естественный уровень увлажнения кожи.
  4. Питательные масла: зимой дополнительно увлажняйте кожу питательными маслами, такими как масло ши, аргановое масло или масло макадамии. Они создают защитный барьер на коже и предотвращают потерю влаги.
  5. Биоревитализация: эта процедура проводится косметологом и заключается во введении гиалуроновой кислоты в кожу. Гиалуроновая кислота притягивает и удерживает влагу в клетках кожи, делая её более упругой, эластичной и сияющей.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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