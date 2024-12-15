Что можно сделать, чтобы скинуть до Нового года пару-тройку лишних килограммов?

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, как быстро и эффективно похудеть, чтобы выглядеть неотразимо на праздничных мероприятиях. Мы расскажем о трёх реальных способах, которые помогут вам достичь желаемого результата за короткое время.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Для быстрого снижения веса перед праздником следуйте советам диетологов:

Увеличьте потребление воды. Рассчитайте свою норму по формуле: вес x 30. Это поможет вывести из организма лишнюю жидкость и уменьшить отёчность. Сократите количество потребляемых калорий, сохраняя баланс белков, жиров и углеводов. Выбирайте продукты с низким содержанием калорий, но богатые питательными веществами. Соблюдайте пропорции правильной тарелки питания: половина — овощи, четверть — углеводы, четверть — белки. Овощи обеспечат организм витаминами и минералами, углеводы дадут энергию, а белки помогут сохранить мышечную массу.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстро снизить вес и чувствовать себя комфортно в праздничной одежде.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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