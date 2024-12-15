Что можно сделать, чтобы скинуть до Нового года пару-тройку лишних килограммов?

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, как быстро и эффективно похудеть, чтобы выглядеть неотразимо на праздничных мероприятиях. Мы расскажем о трёх реальных способах, которые помогут вам достичь желаемого результата за короткое время.
Для быстрого снижения веса перед праздником следуйте советам диетологов:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстро снизить вес и чувствовать себя комфортно в праздничной одежде.
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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