Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов
Свежая, мягкая и красивая — ухаживаем за кожей после душа правильно
Лучшие сорта огурцов для посадки в 2025 году: что выбрать?
Как жить без шерсти на мебели, или породы с минимальной линькой
Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий
Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки
Как мурлыканье помогает бороться со стрессом и тревогой
Как увидеть Париж и не разориться — оптимальный маршрут и лайфхаки
Учёные выявили необычный фактор летальности рака кожи

Что можно сделать, чтобы скинуть до Нового года пару-тройку лишних килограммов?

1:08
Моя семья » Красота и стиль

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, как быстро и эффективно похудеть, чтобы выглядеть неотразимо на праздничных мероприятиях. Мы расскажем о трёх реальных способах, которые помогут вам достичь желаемого результата за короткое время.

Салат
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Для быстрого снижения веса перед праздником следуйте советам диетологов:

  1. Увеличьте потребление воды. Рассчитайте свою норму по формуле: вес x 30. Это поможет вывести из организма лишнюю жидкость и уменьшить отёчность.
  2. Сократите количество потребляемых калорий, сохраняя баланс белков, жиров и углеводов. Выбирайте продукты с низким содержанием калорий, но богатые питательными веществами.
  3. Соблюдайте пропорции правильной тарелки питания: половина — овощи, четверть — углеводы, четверть — белки. Овощи обеспечат организм витаминами и минералами, углеводы дадут энергию, а белки помогут сохранить мышечную массу.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстро снизить вес и чувствовать себя комфортно в праздничной одежде.

 

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Ипотечный кризис — Россия готовится к снижению на 40% в 2025 году
Экономика и бизнес
Ипотечный кризис — Россия готовится к снижению на 40% в 2025 году Аудио 
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Недвижимость
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов
Свежая, мягкая и красивая — ухаживаем за кожей после душа правильно
Лучшие сорта огурцов для посадки в 2025 году: что выбрать?
Как жить без шерсти на мебели, или породы с минимальной линькой
Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий
Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки
Как мурлыканье помогает бороться со стрессом и тревогой
Как увидеть Париж и не разориться — оптимальный маршрут и лайфхаки
Учёные выявили необычный фактор летальности рака кожи
Как падение цен открывает двери для западных инвесторов на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.