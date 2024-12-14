Педикюр зимой: полезные советы, как избежать проблем с ногтями

Вопрос ухода за ногтями и кожей ступней часто вызывает разногласия, особенно в холодное время года. Нейл-мастер Светлана Логинова рассказывает, что в зимний период покрытие ногтей гель-лаком не всегда оправдано.
Если большую часть времени вы носите закрытую обувь, гель-лак может привести к повреждению ногтей — например, онихолизису (отслоению ногтя). Поэтому в холодное время лучше выбрать гигиенический педикюр без покрытия. Кроме того, использование цветного покрытия теряет смысл, так как оно будет скрыто в обуви. Педикюр в зимнее время также занимает больше времени из-за обработки огрубевшей кожи на стопах и пальцах.
Эксперт рекомендует сэкономить время и деньги, выбрав менее сложную процедуру и избегая лишних затрат.
Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.
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