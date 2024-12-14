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Педикюр зимой: полезные советы, как избежать проблем с ногтями

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Моя семья » Красота и стиль

Вопрос ухода за ногтями и кожей ступней часто вызывает разногласия, особенно в холодное время года. Нейл-мастер Светлана Логинова рассказывает, что в зимний период покрытие ногтей гель-лаком не всегда оправдано.

Ноги в песке
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ноги в песке

Если большую часть времени вы носите закрытую обувь, гель-лак может привести к повреждению ногтей — например, онихолизису (отслоению ногтя). Поэтому в холодное время лучше выбрать гигиенический педикюр без покрытия. Кроме того, использование цветного покрытия теряет смысл, так как оно будет скрыто в обуви. Педикюр в зимнее время также занимает больше времени из-за обработки огрубевшей кожи на стопах и пальцах.

Эксперт рекомендует сэкономить время и деньги, выбрав менее сложную процедуру и избегая лишних затрат.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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