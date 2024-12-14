Пять способов победить целлюлит без дорогих процедур

Целлюлит — это эстетическое несовершенство кожи, проявляющееся в виде "апельсиновой корки", чаще всего на бедрах, ягодицах и животе. Это связано с нарушениями в подкожной жировой ткани, которые могут быть вызваны различными факторами: гормональными изменениями, наследственностью, неправильным питанием, стрессом и сидячим образом жизни.
Для борьбы с целлюлитом важен комплексный подход, включающий правильное питание, физическую активность и регулярный уход за кожей. Нужно поддерживать баланс калорий, избегать жирной и соленой пищи, активно заниматься спортом, а также использовать массажные скрабы и средства с лифтинг-эффектом для улучшения кровообращения и подтяжки кожи.
Целлюлит (англ
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