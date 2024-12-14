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Пять способов победить целлюлит без дорогих процедур

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Целлюлит — это эстетическое несовершенство кожи, проявляющееся в виде "апельсиновой корки", чаще всего на бедрах, ягодицах и животе. Это связано с нарушениями в подкожной жировой ткани, которые могут быть вызваны различными факторами: гормональными изменениями, наследственностью, неправильным питанием, стрессом и сидячим образом жизни.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Для борьбы с целлюлитом важен комплексный подход, включающий правильное питание, физическую активность и регулярный уход за кожей. Нужно поддерживать баланс калорий, избегать жирной и соленой пищи, активно заниматься спортом, а также использовать массажные скрабы и средства с лифтинг-эффектом для улучшения кровообращения и подтяжки кожи.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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