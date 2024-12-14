Как выбрать идеальный крем по возрасту

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа меняется, и для каждого этапа важно подобрать подходящий крем, чтобы поддерживать ее здоровье и упругость. До 30 лет главное — увлажнение и защита от внешних факторов. Для этой категории подходят легкие кремы, подходящие для разных типов кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

В возрасте 30-35 лет уже начинают проявляться первые признаки старения, поэтому крем должен содержать витамины, масла и природные экстракты для поддержания упругости и сияния кожи.

С 35 до 45 лет кожа требует более активной помощи в восстановлении коллагена и эластина, для чего необходимы антивозрастные кремы с коллагеном, витамином С и увлажняющими компонентами.

После 45 лет кожа нуждается в интенсивном увлажнении и восстановлении, а омолаживающие кремы должны поддерживать тонус и препятствовать обезвоживанию.

Важно не только выбрать правильный крем по возрасту, но и использовать его регулярно для достижения видимых результатов.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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