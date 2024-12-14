Семь причин потери упругости кожи и как это можно исправить

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Потеря упругости кожи — это естественный процесс, связанный с возрастными изменениями, такими как снижение выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. С возрастом кожа становится менее эластичной, появляются морщины, а овалы лица теряют четкость.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Причины этого могут быть разнообразными: избыточное воздействие ультрафиолета, вредные привычки, гормональные изменения, недостаток влаги и физической активности, а также неправильный уход за кожей.

Чтобы предотвратить эти процессы, важно правильно ухаживать за кожей, использовать подходящие увлажняющие и питательные средства, а также регулярно делать массажи, которые стимулируют кровообращение и улучшают тонус. Еще одним эффективным методом является фейсбилдинг — комплекс упражнений для укрепления мышц лица.

Комплексный подход в уходе поможет сохранить упругость и эластичность кожи, а также предотвратить преждевременные морщины.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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