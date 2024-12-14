Как база под макияж помогает выровнять кожу и скрыть недостатки

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

База под макияж — это незаменимый элемент в косметическом арсенале, который помогает создать идеальную основу для декоративной косметики. Она служит защитным барьером между кожей и макияжем, улучшая стойкость и внешний вид макияжа.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Уход за кожей

В зависимости от типа кожи и потребностей, можно выбрать разные виды базы: жидкую, кремовую или гелевую. Праймеры могут иметь различные эффекты: придавать сияние, матировать кожу или увлажнять. Они также бывают специализированными для определенных зон лица — век, ресниц или губ.

Чтобы правильно использовать базу, важно подготовить кожу: очистить, тонизировать и увлажнить. База наносится либо как самостоятельное средство, либо в комбинации с тональным кремом. С помощью базы можно скрыть недостатки, такие как расширенные поры или шелушение, и обеспечить длительную стойкость макияжа.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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