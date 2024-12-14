Правила ухода за волосами после окрашивания

После окрашивания волосы требуют особого ухода, особенно если процедура была сложной, с многослойным колорированием. Стилист Игорь Светликов делится важными рекомендациями по уходу, чтобы цвет сохранялся долго, а волосы оставались здоровыми.
Уже до похода в салон следует приобрести средства для окрашенных волос, включая шампунь и кондиционер. Не стоит сразу мыть голову после окрашивания, лучше подождать хотя бы два дня, чтобы пигмент закрепился.
Также важно использовать несмываемый уход и средства для термозащиты, если вы часто используете укладочные приборы. Для дополнительного питания волос стоит начать заботиться о них за несколько дней до окрашивания, а после процедуры — придерживаться рекомендаций мастера по выбору средств.
Особое внимание стоит уделить качеству воды — жесткая вода может негативно повлиять на стойкость цвета.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.