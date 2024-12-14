Правила ухода за волосами после окрашивания

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После окрашивания волосы требуют особого ухода, особенно если процедура была сложной, с многослойным колорированием. Стилист Игорь Светликов делится важными рекомендациями по уходу, чтобы цвет сохранялся долго, а волосы оставались здоровыми.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Уже до похода в салон следует приобрести средства для окрашенных волос, включая шампунь и кондиционер. Не стоит сразу мыть голову после окрашивания, лучше подождать хотя бы два дня, чтобы пигмент закрепился.

Также важно использовать несмываемый уход и средства для термозащиты, если вы часто используете укладочные приборы. Для дополнительного питания волос стоит начать заботиться о них за несколько дней до окрашивания, а после процедуры — придерживаться рекомендаций мастера по выбору средств.

Особое внимание стоит уделить качеству воды — жесткая вода может негативно повлиять на стойкость цвета.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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