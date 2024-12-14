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Как избавиться от перхоти на голове у мужчин

Моя семья » Красота и стиль

Перхоть у мужчин — это не только эстетическая проблема, но и симптом дисбаланса на коже головы. Основной причиной ее возникновения является чрезмерная активность грибка Malassezia, что нарушает баланс микрофлоры.

Мужчина с расчёской
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Мужчина с расчёской

Перхоть может появляться из-за неправильного питания, аллергических реакций, стресса, гормональных изменений, частого мытья головы, а также выбора неподобающих шампуней. У многих мужчин проблемы с кожей головы могут быть связаны с наследственностью или погодными условиями.

Для борьбы с перхотью важно соблюдать комплексный уход. Шампуни с успокаивающими и себорегулирующими ингредиентами помогают эффективно очищать кожу головы от излишков себума и ороговевших частиц.

Важно также избегать травмирования кожи металлическими расческами и укладочными средствами, не забывать мыть расчески и головные уборы, а также смывать средства перед сном. В случае стойких симптомов рекомендуется обратиться к трихологу.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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