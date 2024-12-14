Укладка без повреждений: советы по правильному уходу за волосами

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для создания красивой прически важно не только сделать качественную стрижку, но и правильно ухаживать за волосами при укладке. Регулярное воздействие высоких температур может повредить волосы, но с помощью термозащиты можно предотвратить пересушивание и ломкость.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik Укладка волос

Термозащитные средства (спреи, кремы, масла и пенки) создают невидимый барьер, который защищает волосы и придает им блеск. Важно правильно подготовить волосы перед укладкой: использовать шампунь и кондиционер, подходящие для вашего типа волос, и нанести термозащиту на влажные волосы.

При укладке феном рекомендуется выбирать низкую температуру для тонких и ослабленных волос, а для густых — среднюю или высокую. Не держите фен слишком близко к волосам, чтобы избежать перегрева. Укладка утюжком или плойкой также требует выбора правильной температуры в зависимости от типа волос.

Для защиты и блеска после укладки используйте несмываемые средства, такие как масла и сыворотки. Чтобы сохранить здоровье волос, важно избегать частого применения горячих инструментов и регулярно подстригать волосы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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