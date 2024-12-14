Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как база под макияж помогает выровнять кожу и скрыть недостатки
Почему нельзя пользоваться смартфоном за едой
Эксперты назвали способ сделать жилье доступным для россиян
Что делать, если у кошки гноятся глаза? Советы по лечению
Дочь Анастасии Заворотнюк ждёт ребёнка
Какие растения можно посеять на рассаду в декабре
Запечённая картошка с этим соусом получится ароматной и невероятно вкусной
Подорожают на 20%: как новые расходы отразятся на грузоперевозках
Киркоров с ненавистью высказался об Ивлеевой: неблагодарный человек

Укладка без повреждений: советы по правильному уходу за волосами

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Для создания красивой прически важно не только сделать качественную стрижку, но и правильно ухаживать за волосами при укладке. Регулярное воздействие высоких температур может повредить волосы, но с помощью термозащиты можно предотвратить пересушивание и ломкость.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Термозащитные средства (спреи, кремы, масла и пенки) создают невидимый барьер, который защищает волосы и придает им блеск. Важно правильно подготовить волосы перед укладкой: использовать шампунь и кондиционер, подходящие для вашего типа волос, и нанести термозащиту на влажные волосы.

При укладке феном рекомендуется выбирать низкую температуру для тонких и ослабленных волос, а для густых — среднюю или высокую. Не держите фен слишком близко к волосам, чтобы избежать перегрева. Укладка утюжком или плойкой также требует выбора правильной температуры в зависимости от типа волос.

Для защиты и блеска после укладки используйте несмываемые средства, такие как масла и сыворотки. Чтобы сохранить здоровье волос, важно избегать частого применения горячих инструментов и регулярно подстригать волосы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Недвижимость
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз Аудио 
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления
Запечённая картошка с этим соусом получится ароматной и невероятно вкусной
Подорожают на 20%: как новые расходы отразятся на грузоперевозках
Киркоров с ненавистью высказался об Ивлеевой: неблагодарный человек
Укладка без повреждений: советы по правильному уходу за волосами
Старинная школа стала отелем: что ждёт гостей в живописной деревне Сиррако
Китай внедряет новые технологии охраны порядка: искусственный интеллект против преступности
Как кошки видят окружающий мир? Интересные факты
Ногтевой синдром, который указывает на деменцию
Доллар до 127 рублей — это новая реальность для россиян в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.