Очищающая маска для лица из 3 ингредиентов. Ваша кожа будет сиять чистотой

Для создания этой маски вам понадобятся следующие ингредиенты:
1. В миску положите 2 столовые ложки граммовой муки.
2. Добавьте 1 капсулу активированного угля или 2 щепотки порошка активированного угля.
3. Наконец, добавьте 3 столовые ложки розовой воды и тщательно перемешайте маску, пока она не станет густой.
4. Нанесите тонким слоем на лицо и дайте высохнуть на 15 минут. После этого снимите маску и промойте лицо водой.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
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