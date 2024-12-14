Очищающая маска для лица из 3 ингредиентов. Ваша кожа будет сиять чистотой

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как сделать маску для лица своими руками

Для создания этой маски вам понадобятся следующие ингредиенты:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Граммовая мука. Порошок активированного угля. Розовая вода.

Приготовление

1. В миску положите 2 столовые ложки граммовой муки.

2. Добавьте 1 капсулу активированного угля или 2 щепотки порошка активированного угля.

3. Наконец, добавьте 3 столовые ложки розовой воды и тщательно перемешайте маску, пока она не станет густой.

4. Нанесите тонким слоем на лицо и дайте высохнуть на 15 минут. После этого снимите маску и промойте лицо водой.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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