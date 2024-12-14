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Британский учёный считает, что сушить волосы нужно не так, как все привыкли это делать

1:28
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Естественная сушка волос может нанести им вред, в отличие от использования фена. Так считает учёный Кембриджского университета, трихолог Тим Мур, на исследование которого ссылается Maire Claire.

Сушка волос
Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сушка волос

Когда волосы контактируют с водой, их структура меняется, делая их уязвимыми. Применение фена сразу после мытья предотвращает набухание и повреждение защитного слоя волос.

Во время естественной сушки волос молекулы воды проникают в структуру волоса, вызывая набухание кортекса и раскрытие чешуек кутикулы. Это делает волосы более хрупкими и уязвимыми к внешним воздействиям. В результате, естественная сушка может привести к повреждению волос, их ломкости и сечению кончиков.

С другой стороны, использование фена позволяет контролировать температуру и скорость сушки, предотвращая чрезмерное нагревание и повреждение волос. Фен помогает равномерно распределить тепло по всей длине волос, избегая перегрева отдельных участков. Это способствует сохранению структуры волос и их защитных свойств.

Важно выбирать фен с функцией регулировки температуры и мощности, чтобы обеспечить бережную сушку. Также стоит использовать специальные средства для защиты волос от перегрева и пересушивания, такие как термозащитные спреи и сыворотки.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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