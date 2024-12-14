Как выбрать идеальный оттенок помады в зависимости от подтона кожи

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подбор помады — задача, с которой сталкивается каждая девушка. Одним из ключевых факторов выбора является понимание своего подтон кожи, который бывает теплым, холодным или нейтральным. Чтобы определить свой подтон, можно опираться на несколько признаков: цвет волос, глаз, реакция кожи на солнце и предпочтения в украшениях.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Помада

Например, светлые блонди и девушки с голубыми или серыми глазами обычно имеют холодный подтон, а рыжие и брюнетки — теплый. Теплый подтон также характеризуется тем, что кожа легко загорает, а холодный — краснеет на солнце. Для обладательниц нейтрального тона кожи есть хорошая новость: вам подходят как теплые, так и холодные оттенки помад.

Для девушек с холодным подтоном подойдут светлые нюдовые, бежевые, кофейные и приглушенные розовые оттенки. Если хочется чего-то яркого, можно выбрать классический красный или бордо. Девушкам с теплым подтоном идеальны персиковые и розовые тона, а также медные и бронзовые оттенки. Яркие цвета с ягодным или красным подтоном также подойдут для такого типа кожи.

Если же у вас нейтральный подтон, вы можете не ограничиваться выбором и экспериментировать с любыми оттенками, ориентируясь на цвет глаз и волос.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.



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