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Какие ошибки вы совершаете при сушке волос феном

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Современные фены — незаменимый инструмент для укладки, но если использовать их неправильно, можно нанести ущерб волосам. Стилист Анна Маврина делится основными ошибками, которые часто совершаются при сушке волос феном.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

Одной из самых распространенных является игнорирование диффузора — насадки, которая равномерно распределяет горячий воздух, особенно полезной для вьющихся и сухих волос.

Второй ошибкой является неправильное использование режимов на фене. Вместо того чтобы сушить волосы на одной мощности, важно переключать режимы, начиная с горячего воздуха и заканчивая холодным. Это помогает избежать пересушивания и ломкости волос.

Третий важный момент — использование термозащиты. Она необходима, чтобы предотвратить перегрев волос, особенно если укладка феном становится ежедневной процедурой.

И, наконец, завершение сушки холодным воздухом — это ключ к сохранению влаги в волосах, что помогает сделать их более блестящими и здоровыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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