Какие ошибки вы совершаете при сушке волос феном

Современные фены — незаменимый инструмент для укладки, но если использовать их неправильно, можно нанести ущерб волосам. Стилист Анна Маврина делится основными ошибками, которые часто совершаются при сушке волос феном.
Одной из самых распространенных является игнорирование диффузора — насадки, которая равномерно распределяет горячий воздух, особенно полезной для вьющихся и сухих волос.
Второй ошибкой является неправильное использование режимов на фене. Вместо того чтобы сушить волосы на одной мощности, важно переключать режимы, начиная с горячего воздуха и заканчивая холодным. Это помогает избежать пересушивания и ломкости волос.
Третий важный момент — использование термозащиты. Она необходима, чтобы предотвратить перегрев волос, особенно если укладка феном становится ежедневной процедурой.
И, наконец, завершение сушки холодным воздухом — это ключ к сохранению влаги в волосах, что помогает сделать их более блестящими и здоровыми.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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