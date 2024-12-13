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Лучшие способы ухода за кожей зимой для предотвращения акне

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Зимой проблемы с акне могут обостряться, несмотря на то, что многие ассоциируют это заболевание с жаркой погодой. Причины кроются в воздействии холода и сухого воздуха, а также в изменении рациона, который зимой становится более углеводным и жирным. Косметолог Ирина Созинова делится рядом советов, как сохранить кожу чистой и здоровой в зимний период.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Во-первых, важен правильный уход, включая мягкое очищение без агрессивных компонентов, таких как алкоголь и сульфаты. Использование гидрофильного масла или мицеллярной воды будет наилучшим вариантом.

Во-вторых, увлажнение играет ключевую роль. Даже если кожа жирная, важно избежать обезвоживания, которое может спровоцировать усиленное выделение себума и воспаления. Рекомендуются некомедогенные увлажняющие средства на водной основе с такими компонентами, как гиалуроновая кислота, алоэ вера и пантенол.

Третье правило — защита от холода: кремы, создающие барьер, защитят кожу от мороза и ветра. Также нельзя забывать о солнцезащитном креме, так как УФ-лучи остаются вредными зимой.

Наконец, регулярное применение питательных масок с экстрактами зеленого чая, чайного дерева и азелаиновой кислоты поможет улучшить состояние кожи, успокоить воспаления и восстановить ее структуру.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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